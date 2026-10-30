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Nyitókép: Pexels.com

Az AI az időjárásban is áttörést hozhat

Infostart / MTI

Kína bemutatta első, a Fengjün meteorológiai műholdak adataira épülő, mesterséges intelligenciát alkalmazó modelljeit, amelyek a szélsőséges időjárási jelenségek, köztük a tájfunok és a heves zivatarok megfigyelését, valamint az előrejelzést segítik

A kínai meteorológiai hivatal (CMA) a közép-kínai Csangsában rendezett konferencián jelentette be: a két új fejlesztés

  • egyike a tájfunokról készült műholdfelvételeket elemzi, automatikusan meghatározva a viharok helyzetét, szerkezetét, intenzitását és fejlődését. A rendszer 15 percenként végez új elemzést, és 27 másodperc alatt készíti el az értékelést, amelyhez szöveges és vizuális tájékoztatást is ad.
  • A másik modell a heves zivatarok kialakulásának előrejelzését szolgálja. A Fengjün-4 műhold folyamatos, a megelőző két órában rögzített megfigyelései alapján modellezi a felhőzet várható alakulását, és azonosítja azokat a térségeket, ahol intenzív konvektív időjárási jelenségek alakulhatnak ki. A fejlesztés a figyelmeztetések kiadását akár négy órával a veszélyes időjárási események előtt is lehetővé teheti.

A kínai meteorológiai műholdrendszer fontos szerepet tölt be az ország időjárás-megfigyelési infrastruktúrájában. A mesterséges intelligencia alkalmazásától a szakemberek azt várják, hogy a nagy mennyiségű műholdas adat gyorsabb feldolgozásával pontosabbá és hatékonyabbá válhat a veszélyes időjárási folyamatok követése és előrejelzése.

A kínai meteorológiai hivatal adatai szerint jelenleg tíz Fengjün műhold működik Föld körüli pályán. Az általuk gyűjtött adatok 141 ország és térség számára hozzáférhetők.

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