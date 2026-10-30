Az AI az időjárásban is áttörést hozhat

A kínai meteorológiai hivatal (CMA) a közép-kínai Csangsában rendezett konferencián jelentette be: a két új fejlesztés

egyike a tájfunokról készült műholdfelvételeket elemzi, automatikusan meghatározva a viharok helyzetét, szerkezetét, intenzitását és fejlődését. A rendszer 15 percenként végez új elemzést, és 27 másodperc alatt készíti el az értékelést, amelyhez szöveges és vizuális tájékoztatást is ad.

A másik modell a heves zivatarok kialakulásának előrejelzését szolgálja. A Fengjün-4 műhold folyamatos, a megelőző két órában rögzített megfigyelései alapján modellezi a felhőzet várható alakulását, és azonosítja azokat a térségeket, ahol intenzív konvektív időjárási jelenségek alakulhatnak ki. A fejlesztés a figyelmeztetések kiadását akár négy órával a veszélyes időjárási események előtt is lehetővé teheti.

A kínai meteorológiai műholdrendszer fontos szerepet tölt be az ország időjárás-megfigyelési infrastruktúrájában. A mesterséges intelligencia alkalmazásától a szakemberek azt várják, hogy a nagy mennyiségű műholdas adat gyorsabb feldolgozásával pontosabbá és hatékonyabbá válhat a veszélyes időjárási folyamatok követése és előrejelzése.

A kínai meteorológiai hivatal adatai szerint jelenleg tíz Fengjün műhold működik Föld körüli pályán. Az általuk gyűjtött adatok 141 ország és térség számára hozzáférhetők.