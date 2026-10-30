A MÁV hétfőtől drágulást jelentett be, a vasút mellett a Volánt és a HÉV-et is érinti

A MÁV-csoport közleményében arra kéri az utasait, hogy a Budapest elővárosában bevezetett kötelező jegyelővételi zónába tartozó állomásokról indulva még felszállás előtt váltsák meg menetjegyüket, illetve – ha az utazáshoz szükséges – helyjegyüket is.

A szabály egyszerű: előbb jegy, utána felszállás!

– hangsúlyozzák. Az érintett állomásokon és megállóhelyeken bármely vonatra tehát csak előre megváltott menetjeggyel lehet felszállni. Jegy hiányában az ellenőrzéskor emelt összegű, a menetdíj megtérítésén felül jelenleg még 25 ezer, november 2-tól már 30 ezer forintos pótdíjat kell fizetni. Ugyanezen díjtételekkel szabható ki pótdíj az utazási feltételek megszegésekor, például fedélzeten vagy állomáson történő dohányzás, illetve a járművek beszennyezése esetén is.

Az autóbuszos utazásnál a helyszínen, illetve három munkanapon belül, valamint a HÉV-en a két munkanapon belül befizetett pótdíj összege is emelkedik, 12 ezer forintról 15 ezer forintra nő.

A két éve, hosszú türelmi idővel bevezetett kötelező jegyelővételi szabály Budapest elővárosában az alábbi vonalszakaszok valamennyi állomását és megállóhelyét érinti:

a Déli, illetve Keleti pályaudvar és Győr,

a Nyugati pályaudvar, illetve Rákos és Esztergom,

a Déli pályaudvar, illetve Kőbánya-Kispest és Székesfehérvár,

a Déli és Pusztaszabolcs,

a Nyugati és Szob,

a Nyugati és Veresegyház, Vác,

a Keleti és Hatvan,

a Nyugati és Cegléd, Szolnok,

a Keleti és Nagykáta, továbbá

a Nyugati és Pestszentimre között.

A MÁV-csoport azt javasolja, hogy az utasok már indulás előtt ellenőrizzék:

megváltották-e a teljes útvonalra érvényes menetjegyet;

szükség van-e helyjegyre;

a menetjegy és/vagy a helyjegy a megfelelő vonatra és időpontra szól-e;

a jegy vagy bérlet érvényes-e az utazás teljes időtartamára.

Ha az állomáson nem működik jegykiadó automata vagy nem üzemel pénztár,

a menetjegy online is megvásárolható a MÁVPlusz mobilalkalmazásában vagy a www.jegy.mav.hu oldalon. Fontos azonban, hogy a vásárlásnak még a felszállás előtt meg kell történnie.

November 2-tól a valamennyi helyközi vasúti, HÉV- és buszjáraton az eddigi 25 ezerről 30 ezer forintra nő az emelt összegű pótdíj. Ezzel a pótdíjfizetési kötelezettséggel kell számolni például kedvezmény jogosulatlan igénybevétele esetén, a vonaton vagy helyközi autóbuszon kiszabott pótdíj 3 munkanapon túli, HÉV-en 2 munkanapon túli befizetésekor, illetve az utazási feltételek megszegésekor is (dohányzási tilalom megszegése, jármű beszennyezése stb.)

Aki a kiszabott pótdíjat a menetrend szerinti Volán-járatokon a helyszínen, illetve 3 munkanapon belül, a HÉV-en a helyszínen, illetve 2 munkanapon belül befizeti, az a 30 ezer forint helyett november 2-ától 15 ezer forintot kell csak fizessen.

A HÉV esetében a pótdíjazás napján vásárolt bérlet utólagos bemutatási díja is emelkedik, 6500 forintról 7500 forintra.

Nem változnak a pótdíjak a tram-train járatokon.

Az év első kilenc hónapjában a HÉV-járatokon 5.300 esetben róttak ki pótdíjat, amelyből közel 53,5 millió forint bevétel keletkezett.

A vonatokon közel 14.700,

a buszokon több mint 14 500 pótdíjazási ügyet rögzítettek ebben az időszakban,

a pótdíjbevétel vasúton 88,5 millió forint, autóbuszon 97 millió forint volt. A pótdíjazás leggyakoribb okai közé tartozik a menetjegy vagy bérlet hiánya, a kedvezményre való jogosultság igazolásának elmaradása, valamint az, ha az utas nem tudja igazolni, hogy a jegy vagy bérlet az ő tulajdonában van.