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Kalauz egy utas jegyét ellenőrzi a Budapest Déli pályaudvar és Érd felső között közlekedő vonaton 2016. április 4-én. Az új vasúti jegyértékesítési rendszerrel a MÁV-Start Zrt. már hetente 200 ezer darab jegyet ad el, ez heti 110 millió forint bevételt jelent, mondta Feldmann Márton, a MÁV-Start Zrt. vezérigazgató-helyettese sajtótájékoztatóján.
Nyitókép: MTI/Kallos Bea

A MÁV hétfőtől drágulást jelentett be, a vasút mellett a Volánt és a HÉV-et is érinti

Infostart

November 2-tól a helyközi vasúti, HÉV- és buszközlekedésben az emelt összegű pótdíj az eddigi 25 ezerről 30 ezer forintra nő.

A MÁV-csoport közleményében arra kéri az utasait, hogy a Budapest elővárosában bevezetett kötelező jegyelővételi zónába tartozó állomásokról indulva még felszállás előtt váltsák meg menetjegyüket, illetve – ha az utazáshoz szükséges – helyjegyüket is.

A szabály egyszerű: előbb jegy, utána felszállás!

– hangsúlyozzák. Az érintett állomásokon és megállóhelyeken bármely vonatra tehát csak előre megváltott menetjeggyel lehet felszállni. Jegy hiányában az ellenőrzéskor emelt összegű, a menetdíj megtérítésén felül jelenleg még 25 ezer, november 2-tól már 30 ezer forintos pótdíjat kell fizetni. Ugyanezen díjtételekkel szabható ki pótdíj az utazási feltételek megszegésekor, például fedélzeten vagy állomáson történő dohányzás, illetve a járművek beszennyezése esetén is.

Az autóbuszos utazásnál a helyszínen, illetve három munkanapon belül, valamint a HÉV-en a két munkanapon belül befizetett pótdíj összege is emelkedik, 12 ezer forintról 15 ezer forintra nő.

A két éve, hosszú türelmi idővel bevezetett kötelező jegyelővételi szabály Budapest elővárosában az alábbi vonalszakaszok valamennyi állomását és megállóhelyét érinti:

  • a Déli, illetve Keleti pályaudvar és Győr,
  • a Nyugati pályaudvar, illetve Rákos és Esztergom,
  • a Déli pályaudvar, illetve Kőbánya-Kispest és Székesfehérvár,
  • a Déli és Pusztaszabolcs,
  • a Nyugati és Szob,
  • a Nyugati és Veresegyház, Vác,
  • a Keleti és Hatvan,
  • a Nyugati és Cegléd, Szolnok,
  • a Keleti és Nagykáta, továbbá
  • a Nyugati és Pestszentimre között.

A MÁV-csoport azt javasolja, hogy az utasok már indulás előtt ellenőrizzék:

  • megváltották-e a teljes útvonalra érvényes menetjegyet;
  • szükség van-e helyjegyre;
  • a menetjegy és/vagy a helyjegy a megfelelő vonatra és időpontra szól-e;
  • a jegy vagy bérlet érvényes-e az utazás teljes időtartamára.

Ha az állomáson nem működik jegykiadó automata vagy nem üzemel pénztár,

a menetjegy online is megvásárolható a MÁVPlusz mobilalkalmazásában vagy a www.jegy.mav.hu oldalon. Fontos azonban, hogy a vásárlásnak még a felszállás előtt meg kell történnie.

November 2-tól a valamennyi helyközi vasúti, HÉV- és buszjáraton az eddigi 25 ezerről 30 ezer forintra nő az emelt összegű pótdíj. Ezzel a pótdíjfizetési kötelezettséggel kell számolni például kedvezmény jogosulatlan igénybevétele esetén, a vonaton vagy helyközi autóbuszon kiszabott pótdíj 3 munkanapon túli, HÉV-en 2 munkanapon túli befizetésekor, illetve az utazási feltételek megszegésekor is (dohányzási tilalom megszegése, jármű beszennyezése stb.)

Aki a kiszabott pótdíjat a menetrend szerinti Volán-járatokon a helyszínen, illetve 3 munkanapon belül, a HÉV-en a helyszínen, illetve 2 munkanapon belül befizeti, az a 30 ezer forint helyett november 2-ától 15 ezer forintot kell csak fizessen.

A HÉV esetében a pótdíjazás napján vásárolt bérlet utólagos bemutatási díja is emelkedik, 6500 forintról 7500 forintra.

Nem változnak a pótdíjak a tram-train járatokon.

  • Az év első kilenc hónapjában a HÉV-járatokon 5.300 esetben róttak ki pótdíjat, amelyből közel 53,5 millió forint bevétel keletkezett.
  • A vonatokon közel 14.700,
  • a buszokon több mint 14 500 pótdíjazási ügyet rögzítettek ebben az időszakban,

a pótdíjbevétel vasúton 88,5 millió forint, autóbuszon 97 millió forint volt. A pótdíjazás leggyakoribb okai közé tartozik a menetjegy vagy bérlet hiánya, a kedvezményre való jogosultság igazolásának elmaradása, valamint az, ha az utas nem tudja igazolni, hogy a jegy vagy bérlet az ő tulajdonában van.

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