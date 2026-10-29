ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.42
usd:
327.65
bux:
147539.61
2026. október 29. csütörtök Nárcisz
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatót tart a 2027-es költségvetésrõl a Pénzügyminisztériumban 2026. október 20-án.
Nyitókép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA

Magyar Péter reagált Orbán Viktor esetleges ENSZ-főtitkári jelölésére

Infostart / MTI

„Az ENSZ nem egy bűnszervezet, ezért nem egy maffiafőnöknek kellene vezetnie” – kommentálta Magyar Péter csütörtökön Prágában, a cseh-magyar kormányülést követő sajtótájékoztatón azt, hogy sajtóhírek szerint az Egyesült Államok Orbán Viktort ajánlhatja az Egyesült Nemzetek Szövetsége (ENSZ) következő főtitkárának.

Magyar Péter újságírói kérdésre válaszolva azt mondta: senkinek sem az a célja, hogy megszüntessék az ENSZ-t, de ha valaki tönkre akarja tenni, ahhoz jó indítás lenne, hogy „végy egy Orbánt!”.

Azt is mondta: nem gondolja, hogy az ENSZ – minden hibájával együtt – egy bűnszervezet lenne, és azt sem, hogy egy maffiózónak kellene vezetnie, akinek a volt miniszterei közül már hárman letartóztatásban vannak.

A kérdés előzménye, hogy a The Wall Street Journal (WSJ) véleményrovatában megjelent írás szerint Donald Trump kormánya a volt magyar miniszterelnököt, Orbán Viktort szánná az ENSZ következő főtitkárának. A cikk állítása szerint a tervet Oroszország és Kína is támogathatja, az értesüléseket ugyanakkor a publikáció jellege miatt érdemes fenntartásokkal kezelni.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Magyar Péter reagált Orbán Viktor esetleges ENSZ-főtitkári jelölésére

ensz

orbán viktor

magyar péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemzők az Arénában a költségvetésről: a tervek jók, de van több nagy kockázat

Elemzők az Arénában a költségvetésről: a tervek jók, de van több nagy kockázat
Koherensek a számok a 2027-es költségvetésben – erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában az MBH Elemzési Centrum igazgatója és az Erste vezető elemzője. Árokszállási Zoltán szerint az inflációs célkitűzés tűnik optimistának, míg Nyeste Orsolya úgy véli, hogy bevételi oldalról a legnagyobb kockázat az, ha a GDP alatta marad a tervezettnek a bizonytalan globális környezet miatt.
 

Megötszörözi az útfelújításokra jutó összeget a kormány

Jóval több pénzt kapnak a magyar rendőrök és katonák, közös bejelentést tett a két miniszter

Vitézy Dávid: öt nagy útberuházás indul az országban

Jókora összeget mozgatott meg a kormány

Spanyol vasúti tragédia – újabb információk a „megmagyarázhatatlan emberi hiba” okáról

Spanyol vasúti tragédia – újabb információk a „megmagyarázhatatlan emberi hiba” okáról

Emberi mulasztás okozta Spanyolországban a 69 áldozatot követelő szerdai vasúti tragédiát, erre utalnak a diszpécserek és a vonatvezető között zajlott beszélgetések felvételei. Csütörtökön tüntetések voltak Madridban, az esetnek következményei lehetnek a miniszterelnök kormánya számára is az előre hozott választások küszöbén.
 

Spanyolország sokkos állapotban, minden állami intézmény a vasúti katasztrófával foglalkozik

VIDEÓ
Nyugdíj 2027: ki jár jól, és ki marad le? Farkas András, Inforádió, Aréna
Fel van adva a lecke: mi jön a Vucic-korszak után Szerbiában? Németh Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért bukott el 1956 – és miért nem veszett el? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.29. csütörtök, 18:00
Thaisz Miklós
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ügyvezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megszületett a döntés: végleg kitiltják az autókat a népszerű európai turistaparadicsom főutcájáról

Megszületett a döntés: végleg kitiltják az autókat a népszerű európai turistaparadicsom főutcájáról

Véglegesen kitiltják a gépjárműveket London egyik legnépszerűbb turistaközpontjából, a Camden High Streetről. Az intézkedés egy másfél éves tesztidőszak után lép életbe, közvetlenül azt követően, hogy a brit főváros másik híres bevásárlóutcája, az Oxford Street is teljesen autómentessé vált - számolt be a Time Out.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szembemegy az európai trenddel Magyarország: váratlan meglepetés a hazai gazdaságban

Szembemegy az európai trenddel Magyarország: váratlan meglepetés a hazai gazdaságban

Miközben az euróövezetben és az Európai Unióban is romlott a gazdasági hangulat októberben, Magyarországon javulást mért az Európai Bizottság.

BBC
Business Sport Travel Science
Families desperate for news as rescuers work to identify Spanish train crash victims

Families desperate for news as rescuers work to identify Spanish train crash victims

Sixty-nine people are known to have died when a high-speed train crashed into a stationary train on the same line.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 29. 15:25
Prága: Magyar Péter Andrej Babissal tart közös sajtótájékoztatót, Vitézy Dávid a nagysebességű vasútról beszélt
2026. október 29. 15:05
Lélegeztetőgép-ügy: felhívta a NAV-ot, mert zárolták a számláját, erre közölték vele, hogy körözik
×
×