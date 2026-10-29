Magyar Péter reagált Orbán Viktor esetleges ENSZ-főtitkári jelölésére

Magyar Péter újságírói kérdésre válaszolva azt mondta: senkinek sem az a célja, hogy megszüntessék az ENSZ-t, de ha valaki tönkre akarja tenni, ahhoz jó indítás lenne, hogy „végy egy Orbánt!”.

Azt is mondta: nem gondolja, hogy az ENSZ – minden hibájával együtt – egy bűnszervezet lenne, és azt sem, hogy egy maffiózónak kellene vezetnie, akinek a volt miniszterei közül már hárman letartóztatásban vannak.

A kérdés előzménye, hogy a The Wall Street Journal (WSJ) véleményrovatában megjelent írás szerint Donald Trump kormánya a volt magyar miniszterelnököt, Orbán Viktort szánná az ENSZ következő főtitkárának. A cikk állítása szerint a tervet Oroszország és Kína is támogathatja, az értesüléseket ugyanakkor a publikáció jellege miatt érdemes fenntartásokkal kezelni.