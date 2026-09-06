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Nyitókép: police.hu

Babaarcú külföldi férfi tűnt el Budapesten, mindenki őt keresi

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A Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. Kerületi Rendőrkapitánysága körözési eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó, 25 éves Jorgensen Felix Svane ügyében. A férfi 2026. szeptember 3-án 1 óra körül távozott egy erzsébetvárosi szórakozóhelyről, azóta nem adott életjelet magáról.

A rendelkezésre álló adatok szerint a keresett férfi körülbelül 182 centiméter magas, átlagos testalkatú, kék szemű, rövid, hullámos barna hajat és bajuszt visel.

Fejének hátsó részén egy műtéti heg látható. Eltűnésekor kék színű pólót viselt, amelynek az elején sárga felirat,

a hátán pedig „SVANE 12” felirat található.

Emellett fekete nadrágot és fehér cipőt hordott.

A rendőrség kéri, hogy aki Jorgensen Felix Svane tartózkodási helyéről vagy eltűnésének körülményeiről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es központi segélyhívón.

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Kezdőlap    Belföld    Babaarcú külföldi férfi tűnt el Budapesten, mindenki őt keresi

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