Babaarcú külföldi férfi tűnt el Budapesten, mindenki őt keresi

A rendelkezésre álló adatok szerint a keresett férfi körülbelül 182 centiméter magas, átlagos testalkatú, kék szemű, rövid, hullámos barna hajat és bajuszt visel.
Fejének hátsó részén egy műtéti heg látható. Eltűnésekor kék színű pólót viselt, amelynek az elején sárga felirat,
a hátán pedig „SVANE 12” felirat található.
Emellett fekete nadrágot és fehér cipőt hordott.
A rendőrség kéri, hogy aki Jorgensen Felix Svane tartózkodási helyéről vagy eltűnésének körülményeiről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es központi segélyhívón.