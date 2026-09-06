Babaarcú külföldi férfi tűnt el Budapesten, mindenki őt keresi

A világgazdaság legnagyobb veszélyeit keresve könnyű az olajárra, a közel-keleti és az ukrajnai konfliktusokra vagy az amerikai-kínai vámháborúra koncentrálni. A friss kockázati elemzésekből azonban egy másik kép rajzolódik ki: a következő sokkok egy része olyan hétköznapi dolgokból indulhat ki, mint a homok, Európa legfontosabb folyójának vízállása, néhány alig ismert fém vagy akár a fénymásolókba épített szoftver.