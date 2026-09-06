Apáti Ferenc: itt az almageddon

Apáti Ferenc, a FruitVeB elnöke szerint idén mindezek ellenére sem várható áremelés, sőt további csökkenés valószínűsíthető: a termelői és fogyasztói árak jelenleg 30-40 százalékkal alacsonyabbak az egy évvel korábbinál. Ennek egyik oka, hogy Európa-szerte még mindig értékesítik a tavalyi készletek egy részét, ugyanakkor tavasszal a kieső termésmennyiség miatt már elképzelhető áremelés – jegyezte meg a szakember.

Egy jó évjáratban 4-500 ezer tonnát kellene szüretelni, vagyis

nagyjából 70 százalékos a terméskiesés.

Az elnök hangsúlyozta: minderről legnagyobb részben a tavaszi fagykárok tehetnek, az áprilisban és május elsején bekövetkezett fagyok. Ezek okoztak már önmagukban egy 50, de inkább 60 százalékos terméskiesést. A tavasz óta tartó aszály, illetve a nyári hőhullámok tovább redukálták a termést, további mennyiségi és minőségi károkat okoztak, ráadásul még nincs vége az évnek, hiszen a szeptember is ugyanolyan száraz és meleg lehet, mint az augusztus volt.

Ha pedig ilyen az időjárás, akkor nem megfelelő a gyümölcs színeződése, nincs megfelelő gyümölcsméret-növekedés, és az apró, színtelen alma már csak feldolgozóipari alapanyag lehet, étkezési piacra nem kerülhet.

Kiemelte: előfordulhat az is, hogy bekövetkezik egy szüret előtti gyümölcshullás, ami egy természetes folyamat a gyümölcsfáknál, ám ebben a melegben pár nap alatt el is rohad a földön az alma, így minden célra alkalmatlanná válik. Így az is kérdés, hogy a 130-140 ezer tonnából mennyit tudnak betakarítani.

A kieső mennyiséget így majd importból kell pótolni

– mutatott rá a szakember.

„Az étkezési almafogyasztás mértéke Magyarországon 100-110 ezer tonna. Vagyis a hiányzó 50-60 ezer tonnás nagyobb részt Lengyelországból be tudjuk szerezni, vagyis az étkezési almaellátás biztosított lesz. Az csak nekünk, magyar termelőknek rossz hír, hogy jelentős részben lengyel importból” – fogalmazott Apáti Ferenc.

Akik most nagyobb bajban vannak, azok a feldolgozóipari üzemek. A feldolgozó kapacitásunk 350 ezer tonna, ebből most nagyjából 270-280 ezer tonna alma hiányzik, és mindössze 70-80 ezer tonnára lesz elegendő nyersanyag. Ekkora mennyiséget az elnök szerint importból a feldolgozóipar nem tud pótolni, mert teljesen gazdaságtalan lenne a szállítása nagyobb távolságokról.

A cikk Rozgonyi Ádám interjúja alapján készült.