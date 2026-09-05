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Nyitókép: Unsplash.com

Nem csak az apadás sújtja most a Balatont

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A tó vize az elmúlt két hétben 7 centiméternyit apadt, miközben a szél is viharossá fokozódhat.

A Balaton átlagos vízállása tegnap 40 centiméter alá apadt, jelenleg 39 centiméter – a siófoki vízmércéhez viszonyítva. A tó vize az elmúlt két hétben 7 centiméternyit apadt.

A víz hőmérséklete reggel Siófoknál 23,5 Celsius fokos volt. Ma az üdülőrégióban délelőtt a hőmérséklet 27-28 fok körül alakult, majd a déli, koradélutáni órákban a csapadék környezetében több fokot csökkenhet. Délután ismét 27 fok köré melegedhet. Késő estére 19-20, a Balaton déli partján 21-22 fokra hűl a levegő – írja a hirbalaton.hu.

A HungaroMet régiós napi előrejelzése szerint a Balatonnál a mérsékelt (15-25 km/h) délnyugati szél északira, északnyugatira fordul és megélénkül-megerősödik (35-55 km/h). Időnként viharos (55-70 km/h) széllökések is lehetnek. A délután második felére elmaradnak a viharos, és ritkulnak az erős széllökések is.

Koraestére átmenetileg az erős széllökések is elmaradhatnak (15-30 km/h). Majd estétől, késő estétől újabb erősödési hullám indulhat.

Egy hidegfront kiterjedt felhőzete húzódik fokozatosan a tó fölé. Eső, zápor érkezhet a térségbe késő délelőttől, nagyobb arányban délután. Késő délutántól észak felől csökken a felhőzet és csapadék már nem valószínű.

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Kezdőlap    Belföld    Nem csak az apadás sújtja most a Balatont

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