Eltűnhetnek a kék csuklósok egy budapesti útvonalon – ez lehet helyettük

Közös közleményük szerint a X. kerületi járműtelep korszerűsítése során egy több mint 1200 négyzetméteres új áramátalakító épület létesülhet, megújulhat a telep felsővezeték-hálózata több mint 2,5 kilométernyi új vezetékkel és kiépülhet az akkumulátoros trolibuszok telephelyi töltésének lehetősége is.

A fejlesztés korszerűbbé és nagyobb kapacitásúvá teheti a budapesti trolibusz-infrastruktúrát és hosszabb távon hozzájárulhat a trolihálózat bővítéséhez, valamint az új járművek hatékony üzemeltetéséhez – írták.

A kivitelezés az eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatása és az uniós forrás biztosítása esetén 2027 első felében kezdődhet meg.

A BKK és a BKV kitért arra, hogy beruházás hozzájárulhat a fővárosi trolihálózat bővítéséhez is: az új áramátalakító a trolibusztelep energiaellátása mellett az újonnan létesítendő felsővezeték-szakaszok tápellátását is szolgálhatja. A Kőbányai úton az Orczy tér és a Liget tér között, a Pongrácz úton pedig a meglévő infrastruktúra meghosszabbításával valósulhatnak meg új felsővezeték-szakaszok.

A fejlesztés eredményeként, illetve a további járműbeszerzésekkel lehetővé válhat, hogy a 9-es busz vonalán, Óbuda és Kőbánya között korszerű trolibuszok közlekedjenek, és akár 25 csuklós dízelbusz kiváltására is lehetőség nyíljon. A kivitelezés európai uniós támogatásból valósulhat meg – olvasható a közleményben.