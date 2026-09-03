Gyermekvédelem, kaszinók, fásítás: jön a kormányzati tájékoztató a maratoni kormányülés döntéseiről

A Kormányzati Kommunikáció közölte: a kormányfő részvételével csütörtökön 15 órakor tartják a szokásos tájékoztatót a kormányülés után a döntésekről.
Amit már lehet tudni:
- a kormány döntött az azbesztpályázatról, a 3 milliárdos keretösszegű pályázatot már közzé is tették.
Magyar Péter szerdán közölte: nem kevesebb mint negyven napirendi pont volt a kormányülésen, köztük
- az önálló Országos Környezetvédelmi Főhatóság létrehozása,
- a korábban beharangozott szigorítások a környezetvédelmi szankcióknál,
- illetve egy eddig nem látott mértékű országos fásítási program is.
Magyar Péter azt mondta, hogy
- tárgyalnak gyermekvédelmi kérdéseket,
- a kormány elé kerül a kaszinókoncessziók teljes átalakítása,
- emellett több infrastrukturális beruházás ügye és
- a megváltozott munkaképességű emberek ellátásának emelése.
- A miniszterelnök beszámolt a Manfred Weberrel, az Európai Néppárt elnökével folytatott egyeztetésről is.