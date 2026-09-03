Gyermekvédelem, kaszinók, fásítás: jön a kormányzati tájékoztató a maratoni kormányülés döntéseiről

A Kormányzati Kommunikáció közölte: a kormányfő részvételével csütörtökön 15 órakor tartják a szokásos tájékoztatót a kormányülés után a döntésekről.

Amit már lehet tudni:

a kormány döntött az azbesztpályázatról, a 3 milliárdos keretösszegű pályázatot már közzé is tették.

Magyar Péter szerdán közölte: nem kevesebb mint negyven napirendi pont volt a kormányülésen, köztük

az önálló Országos Környezetvédelmi Főhatóság létrehozása,

a korábban beharangozott szigorítások a környezetvédelmi szankcióknál,

illetve egy eddig nem látott mértékű országos fásítási program is.

Magyar Péter azt mondta, hogy