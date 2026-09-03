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Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Gyermekvédelem, kaszinók, fásítás: jön a kormányzati tájékoztató a maratoni kormányülés döntéseiről

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Csütörtökön 15 órakor tartják a kormányzati tájékoztatót, Magyar Péter miniszterelnök részvételével.

A Kormányzati Kommunikáció közölte: a kormányfő részvételével csütörtökön 15 órakor tartják a szokásos tájékoztatót a kormányülés után a döntésekről.

Amit már lehet tudni:

  • a kormány döntött az azbesztpályázatról, a 3 milliárdos keretösszegű pályázatot már közzé is tették.

Magyar Péter szerdán közölte: nem kevesebb mint negyven napirendi pont volt a kormányülésen, köztük

  • az önálló Országos Környezetvédelmi Főhatóság létrehozása,
  • a korábban beharangozott szigorítások a környezetvédelmi szankcióknál,
  • illetve egy eddig nem látott mértékű országos fásítási program is.

Magyar Péter azt mondta, hogy

  • tárgyalnak gyermekvédelmi kérdéseket,
  • a kormány elé kerül a kaszinókoncessziók teljes átalakítása,
  • emellett több infrastrukturális beruházás ügye és
  • a megváltozott munkaképességű emberek ellátásának emelése.
  • A miniszterelnök beszámolt a Manfred Weberrel, az Európai Néppárt elnökével folytatott egyeztetésről is.
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Kezdőlap    Belföld    Gyermekvédelem, kaszinók, fásítás: jön a kormányzati tájékoztató a maratoni kormányülés döntéseiről

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