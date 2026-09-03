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Nyitókép: pixabay

Esély: akár 2030 előtt elkezdhetik a termelést az első új szélerőművek Magyarországon

Infostart / MTI

Elképzelhető, hogy már 2030 előtt elkezdik az áramtermelést az első új szélerőművek, de a héten kiírt pályázat arra ad lehetőséget a befektetőknek, hogy 2032-ig fejezzék be a projekteket - mondta a Gazdasági és Energetikai Minisztérium (GEM) energetikáért felelős államtitkára csütörtökön sajtóbeszélgetésen.

Tóth András jelezte: arra számít, hogy a folyamatosan kiírandó tenderek eredményeképpen 2032-2034 körül reálisan el lehet érni a 4000 megawatt új szélerőművi kapacitást.

A kormány programjában hangsúlyos elem a szélenergia szerepének erősítése a magyar energiamixben. Az uniós helyreállítási alap (RRF) forrásainak hazahozatala, illetve elosztása során fontos szempont volt a magyar villamosenergia-hálózat fejlesztése, hogy bővíteni tudják a hálózatra csatlakozó megújuló termelést, elsősorban a szélkapacitásokat - ismertette az államtitkár.

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Kezdőlap    Belföld    Esély: akár 2030 előtt elkezdhetik a termelést az első új szélerőművek Magyarországon

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