A kormány meghosszabbítja a tanodák és fejlesztők szerződéseit – kijöttek a részletek

A rendelet célja a tanodaszolgáltatások és a fejlesztő foglalkoztatás folyamatos és kiszámítható finanszírozásának biztosítása, illetve a 2028–2030. közötti finanszírozási időszakra vonatkozó általános pályázat megalapozott előkészítése

A kormány döntése értelmében a tanodák és a fejlesztő foglalkoztatás 2027. évi finanszírozására általános pályázatot nem kell kiírni, a 2026. december 31-én hatályos finanszírozási szerződések hatálya 2027. december 31-éig meghosszabbodik.

A tanodák iskolán kívüli fejlesztő, közösségi és szociális intézmények, amelyek a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek tanulását, felzárkózását és iskolai integrációját segítik.

A fejlesztő foglalkoztatás a sajátos foglalkoztatási igényű emberek számára biztosít értékteremtő munkát és készségfejlesztést, segíti rehabilitációjukat, testi és szellemi képességeik megőrzését, fejlesztését. munkaképességük fenntartását vagy visszaépítését.