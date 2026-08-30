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A mohácsi csata ötszázadik évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Bank (MNB) hatezer forint névértékû színesfém emlékérme, mellette a Magyar Posta alkalmi bélyegblokkja és az elsõnapi bélyegzésû boríték kibocsátásán Mohácson 2026. augusztus 28-án.
Nyitókép: MTI/Kacsúr Tamás

30 ezer forintos érmét bocsátott ki a jegybank – mutatjuk

Infostart / MTI

A mohácsi csata ötszázadik évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Bank (MNB) harmincezer forint névértékű ezüst és hatezer forint névértékű színesfém emlékérmét, a Magyar Posta pedig alkalmi bélyegblokkot bocsátott ki Mohácson – közölte a jegybank és Magyar Posta Zrt.

A jegybank az érmék megjelentetésével tiszteleg a csata hősei és áldozatai, valamint a hazájukat önfeláldozóan védelmező katonák bátorsága előtt – közölte Sipos-Tompa Levente, az MNB pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnöke a közlemény szerint pénteken Mohácson, az évforduló alkalmából szervezett városi ünnepségen. Az alelnök hozzátette: a harmincezer forint névértékű ezüst és hatezer forint névértékű színesfém emlékérmét kétszer ötezer példányban bocsátják ki.

Az alelnök emlékeztetett: az emlékérmék elsődleges szerepe az értékközvetítés és a figyelemfelkeltés, a mindennapi fizetési forgalomban való használatuk kerülendő, hiszen korlátozott példányszámuk és igényes művészi kivitelezésük miatt egyedi értéket képviselnek. A rajtuk szereplő névérték ezen érmék gyűjtői értékének megőrzését szolgálja.

Az emlékérmét ismertetve Sipos-Tompa Levente elmondta: az érmék előlapján a Mohácsi Nemzeti Emlékhely kettéhasadt kapuját idéző kompozíció és karddal kettéhasított, kereszt alakú motívumokkal díszített stilizált sírhantábrázolás látható, rajta Kisfaludy Károly Mohács című, 1821-ben írt versének befejező mondatait idéző felirattal. Az emlékérme hátoldalán megjelennek a csatába induló lovasok, velük szemben a török sereget szimbolizáló dárdasor látható.

Az MNB honlapján olvasható tájékoztatás szerint az emlékérmék fekvő téglalap alakúak, méretük 26,40 × 39,60 milliméter, szélük sima. A 30 ezer forint névértékű emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm, proof kivitelű. A hatezer forint névértékű színesfém változat 75 százalék réz és 25 százalék nikkel ötvözetéből készült selyemfényes kivitelben, súlya 27 gramm. Az emlékérmét Endrődy Zoltán tervezte.

A pénteki eseményen Németh Emil, a Magyar Posta Nyugat-magyarországi Területi igazgatója és Pávkovics Gábor, Mohács polgármestere is részt vett.

A jubileumi ünnepségen a Magyar Posta alkalmi bélyegblokkot bocsátott ki. Mint írták, a mohácsi csata 500. évfordulójára készült emlékbélyegblokk nemcsak filatéliai különlegesség, hanem tisztelgés azok előtt, akik 1526. augusztus 29-én életüket áldozták hazájuk védelmében.

Az évforduló alkalmából kibocsátott bélyegblokk a történelmi eseményhez kapcsolódó kiemelkedő műalkotások segítségével idézi fel a korszakot. A blokk keretrajzán A mohácsi csata című, 1526-ban készült fametszet látható. A bal oldali bélyegképen Dorffmaister István II. Lajos arcképe című alkotása jelenik meg, míg a jobb oldali bélyegképen Borsos József A Mohácsi csata 1526-ban (Dorffmaister István festményének másolata) című festményének részlete látható.

Az alkalmi borítékot Székely Bertalan II. Lajos tetemének feltalálása című festményének részlete díszíti. Az elsőnapi bélyegzésű borítékon a Mohács 500 emlékév hivatalos logója szerepel.

A bélyegblokk Füzi István és Gerald Raab fotóinak felhasználásával, Hajnal Balázs grafikusművész tervei alapján a Pénzjegynyomda Zrt.-ben készült. Az alkalmi borítékok a Pátria Nyomda Zrt. kivitelezésében valósultak meg – írták a közleményben.

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