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Nyitókép: Pexels

Nem az a megoldás, hogy „essen át rajta” a gyerek: fontos tévhitet cáfolt a szakorvos

Infostart / InfoRádió

Nem az immunrendszer meggyengülése, hanem elsősorban a közösségbe való visszatérés miatt betegszik meg sok gyerek ősszel. Kossuth Laura, a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikájának szakorvosa az InfoRádióban elmondta: megfelelő alvással, rendszeres kézmosással, egészséges étrenddel és védőoltásokkal csökkenthető a fertőzések kockázata.

Szeptemberben hirtelen sok gyerek kerül vissza egy jóval kisebb zárt térbe, ez önmagában is már nagyban növeli a nagyrészt légúti fertőzések kialakulásának az esélyét, a szakorvos szerint. Életkori különbségek is jelentkeznek, ugyanis a kisebb gyermekek az oviban, bölcsődében egymás poharából is isznak néha, és a játékokat is a szájukba veszik, akár egymás után.

Kossuth Laura arra is felhívta a figyelmet, hogy akár még az iskolásoknál is megfigyelhető, hogy a köhögési etikett kevésbé kiforrott, így nagyobb esélye van annak, hogy egy közösségbe bekerülő vírus gyorsan terjedjen és sok gyermeket tudjon megbetegíteni.

Sokak szerint ha egy gyerek átesik a fertőzéseken, azzal edzi az immunrendszerét, ám az orvos ezt cáfolja.

„Az tény, hogy van-e az immunrendszernek egy olyan funkciója, egy olyan működése, hogyha találkozik egy adott vírussal, akkor az ellen kialakít egyfajta immunmemóriát, és ezáltal a következő vírusfertőzésnél már az ellen az adott vírus ellen tud kicsit hatékonyabban védekezni, ugyanakkor itt fontos kiemelni azt, hogy ezek a légúti vírusok nagyon különbözőek, ezért fordulhat elő, hogy a gyerekek sokszor tudnak egy-egy ilyen légúti vírust elkapni és tüneteket produkálni” – hangsúlyozta Kossuth Laura, aki elmondta, hogy a szülők is sokat tudnak tenni a betegségek megelőzéséért.

Meg kell tanítani a gyerekeket alaposan és helyesen kezet mosni. Sokan éppen csak lelötykölik a kezüket és már szaladnak is tovább.

Továbbá fontos, ha köhög vagy tüsszent, akkor lehetőleg ne a tenyerébe, hanem a könyökhajlatába, vagy hogyha van kéznél zsebkendő, akkor oda tegye. Ezen felül a megfelelő étrend, a sok zöldség, vitamin bevitele is fontos, akár csak az alvás mennyisége.

A szakember kiemelte: az alváshiány egy olyan stressz a szervezet részére, ami jelentősen növeli annak az esélyét, hogy egy gyermek megbetegedjen. Immunerősítő nem igazán létezik, nem igazán fontos, de főleg ősszel a D-vitamin, az igen, sőt gyerekeknek szánt multivitamin készítményeket is lehet alkalmazni.

A szakorvos végül a védőoltásokra is felhívta a figyelmet. Mint hangsúlyozta, ebben a háziorvos véleményét mindig ki kell kérni, de nemcsak a kötelező, hanem a választható védőoltásokat is ajánlják. A teljesség igénye nélkül megemlítette kisbabáknak a rotavírus elleni védőoltást, az agyhártyagyulladások elleni védőoltást és az influenza ellenit.

A cikk Janovitz Bálint interjúja alapján készült.

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Kezdőlap    Belföld    Nem az a megoldás, hogy „essen át rajta” a gyerek: fontos tévhitet cáfolt a szakorvos

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