Nagy változást hozott a MÁV a Balatonnál

Hegyi Zsolt a változást a nagy teljesítményű mozdonyok forgalomba állításával magyarázta, valamint azzal, hogy a villamosított szakasz határán, Balatonfüreden felülvizsgálták a mozdonycsere technológiáját, továbbá lassújeleket számoltak fel és egyszerűsítették a hosszú, zavarérzékeny járatok menetrendjét. Gyorsabb lett a fel- és leszállás is, mert a peronokon utasirányító jelzések mutatják, hol fognak a szerelvények megállni – tette hozzá.

A bejegyzés szerint a nyári tapasztalatokat az augusztus 31-én kezdődő utószezonban is figyelembe veszik.

A modern, klímás Katica InterRégió továbbra is naponta közlekedik Budapest és Balatonfüred között, a Kék Hullámok megtartják a gyorsított megállási rendjüket, az osztrák vasúttársaságtól bérelt tíz IC-kocsi forgalomban marad. A Tapolcáról kora reggel Budapestre induló vonat ezentúl IC-minőségű szerelvényekkel Levendula IC néven közlekedik. A Tanúhegy vonatok hétvégenként november 1-ig közlekednek, mivel ősszel egyre többen érkeznek a térségbe egynapos kirándulásra. A hazajutást Balatonfüredről késő este új járat segíti – ismertette a vezérigazgató.

Az őszi menetrendről a mavcsoport.hu oldalon olvasható közlemény tájékoztat. Közvetlen vonatokkal az utószezonban is számos nagyvárosból el lehet majd jutni a Balatonhoz, nemcsak Budapestről, és több járaton marad a bővített kerékpárszállítási kapacitás, valamint az Utasellátó-szolgáltatás is – olvasható a MÁV honlapján.