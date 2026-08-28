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Nyitókép: Facebook/Közép Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság/Vizi Dávid Béla

Most a Tiszán van baj, rendkívüli intézkedéseket tesznek – képek

Infostart

Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ívóvízellátás védelmében – jelentette be a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Kötivizig) igazgatója.

A több hónapja tartó szélsőséges csapadékhiány következményeként a Tisza-tó (Kisköre-felsőn mért) vízszintje megközelítette a 610 cm-es szintet, ami azt jelenti, hogy elfogyóban a tározó hasznosítható vízkészlete. A tó fogyatkozó vízkészletéről az Infostart is beszámolt: cikkünk és galériánk.

Ebben a helyzetben a vízügy újabb kényszerű intézkedésekről döntött – közölte a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Kötivizig) igazgatója, Lovas Attila, kiemelve:

Akár harminc centiméterrel is csökkenhet majd Szolnokon a Tisza vízszintje.

Közölte: több héttel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyúállást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalék állással. Ha a beépített vízkivételi mű már nem tudná ellátni az apadás miatt a funkcióját, akkor a mobil szivattyúk pótolják a kieső kapacitást.

A Facebookra is kikerült információk szerint a Tisza vízgyűjtőjén az év első nyolc hónapjában a csapadékból származó lefolyás mennyisége az átlagos években megszokottnak körülbelül csupán a negyedét tette ki, miközben a hőségben a párolgás is az átlagosnál nagyobb mértékű.

A Tisza-tóba beérkező vízhozam emiatt hetek óta alacsonyabb, mint a Kisköréről Szolnok irányába tovább vezetett vízhozam. A tározóban tárolt vízkészlet eddig kompenzálta a különbséget, mostanra azonban lényegében elfogyott a Tisza-tó hasznosítható vízkészlete, minden korábbi intézkedés ellenére.

A korábban bevezetett, főként a mezőgazdasági vízhasználatokra irányuló korlátozások – a tartós csapadékhiány miatt – nem bizonyultak elegendőnek, ezért

első lépésként fokozatosan 400 centiméterre csökkentik a Tiszalöki duzzasztómű felvizét, az itt visszatartott vízmennyiséget fokozatosan továbbengedik a Tisza alsóbb szakaszára.

Amint a Tisza-tó vízszintje eléri a 610 centiméteres szintet, ami a vízjogi üzemeltetési engedélyben meghatározott minimális érték, a Kiskörétől tovább vezetett vízhozam nem lehet több, mint a tározóba a felsőbb szakaszról érkező vízhozam. A vízszint további csökkenése ugyanis súlyos ökológiai problémákat okozna a Tisza-tóban.

A számítások alapján így az alvízre mindössze másodpercenként 30 köbméteres vízhozam jut, ami alapján Szolnoknál mínusz 334 centi körüli vízállás várható a Tiszán.

„Emiatt szükségessé válhat a szolnoki felszíni vízkivételi műnél a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság által nyár elején telepített – és csütörtökön két elektromos szivattyúval kiegészített – provizóriumának üzembe helyezése, Szolnok és térsége ivóvízellátásának zavartalan biztosítása érdekében (ezek a munkálatok láthatók a nyitóképen és az alábbi Facebook-beágyazásban).

A vízügy továbbra is folyamatosan figyelemmel kíséri a helyzetet, és beavatkozik, amint szükséges – zárták a beszámolót.

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