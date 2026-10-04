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Nyitókép: Pexels.com

Elhunyt Egenhoffer Tibor, az Egri csillagok miatt is emlékezhetünk rá

Infostart / MTI

Kilencvenkét éves korában elhunyt Egenhoffer Tibor látványtervező, a magyar film és televízió díszletkultúrájának elkötelezett alkotója - közölte a családja.

Egenhoffer Tibor szombat délután, kórházban hunyt el, a temetés időpontjáról később adnak tájékoztatást.

A legkedvesebb munkái közé tartozott az

Indul a bakterház, A napfény íze és a "felújított" Meseautó, pályája korai szakaszában pedig az Egri csillagok című film

– mondta el fia, Egenhoffer Norbert.

Egenhoffer Tibor 1933. október 13-án született, munkássága több évtizeden át kapcsolódott a magyar játékfilmhez és televízióhoz. A nemzetközi és magyar adatbázisokban egyaránt szerepel az Indul a bakterház, az Amerikai cigaretta és a Tiltott terület, valamint a Romani Kris - Cigánytörvény látványtervezőjeként.

A napfény íze című nemzetközi produkcióban díszletépítési koordinátorként működött közre. Számos további emlékezetes produkció - a Süsü, a sárkány kalandjai, a Jób lázadása, a Hanussen, a Találkozás Vénusszal, az Édes Emma, drága Böbe, a Túsztörténet, a Meseautó, a Hippolyt, a Szökés, a Dallas Pashamende, a Kelj fel, komám, ne aludjál, valamint a 2007-es Szabadságharc Szebenben - díszletének megvalósításában vett részt.

Egenhoffer Tibor nyugdíjba vonulása után vállalkozóként folytatta tevékenységét a filmgyártásban, több televíziós sorozatban működött közre.

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