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A X. kerületi Rákos vasútállomáson felborult, veszélyes, gyúlékony anyagot tartalmazó tartályvagonok.
Nyitókép: Infostart

Jó hírt jelentett be a MÁV

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Megszűnnek a korlátozások vasárnap a déli órákban Rákos állomáson, így ismét korlátozás nélkül közlekedhetnek a személyvonatok - közölte a Mávinform

Azt írták, hogy az állomáson befejeződtek a daruzási munkálatok és helyreállították a felsővezetéket. A forgalmi rend fokozatosan áll helyre.

A Budapest X. kerületében található Rákos vasútállomáson hétfő délután siklott ki és borult fel egy petróleumot szállító vasúti szerelvény két tartálykocsija, egy további tartálykocsi pedig veszélyesen megdőlt.

A baleset következtében az egyik kocsiból két négyzetméternyi területre petróleum szivárgott, az anyag kijutását a fővárosi hivatásos tűzoltók rövid idő alatt megszüntették, majd szerdán befejezték a sérült vagonokból a veszélyes anyag átfejtését más tartálykocsikba.

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