Jó hírt jelentett be a MÁV

Azt írták, hogy az állomáson befejeződtek a daruzási munkálatok és helyreállították a felsővezetéket. A forgalmi rend fokozatosan áll helyre.

A Budapest X. kerületében található Rákos vasútállomáson hétfő délután siklott ki és borult fel egy petróleumot szállító vasúti szerelvény két tartálykocsija, egy további tartálykocsi pedig veszélyesen megdőlt.

A baleset következtében az egyik kocsiból két négyzetméternyi területre petróleum szivárgott, az anyag kijutását a fővárosi hivatásos tűzoltók rövid idő alatt megszüntették, majd szerdán befejezték a sérült vagonokból a veszélyes anyag átfejtését más tartálykocsikba.