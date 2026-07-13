Az Okfő is beszállt a szombathelyi kórházzal kapcsolatos ügybe

Mint arról az Infostart is beszámolt, belső vizsgálatot indított a szombathelyi Markusovszky Kórház, miután egy Facebook-bejegyzés szerint egy nő amputált végtagú férje, aki műtétei után mozgásképtelen, rendkívül rossz körülmények között van az intézményben. A család kifogásolta az alapvető ápolási feladatok elmaradását, a fertőtlenítés hiányát, valamint a beteg higiéniás állapotával kapcsolatos mulasztásokat.

A Facebookon felkavaró fotókat is közlő Rápli Róbert, Szombathely országgyűlési képviselője hivatalos levélben fordult a kórház főigazgatójához, vizsgálatot kérve. Az intézmény közleményében ennek megindításáról tájékoztatott, megjegyezve, hogy a nyilvános bejegyzésig nem kaptak hivatalos panaszt a család részéről.

Hétfőn lépett az ügyben az Országos Kórházi Főigazgatóság, mely elvárja, hogy a vizsgálat objektív, átlátható és minden részletre kiterjedő legyen. „A családot a folyamatba be kell vonni, folyamatos tájékoztatásukat biztosítani kell, az érintett egészségügyi dolgozóktól pedig teljes körű együttműködést várunk. A vizsgálathoz minden szakmai és módszertani támogatást megadunk” – közölték.

„Az első információk alapján egy rendkívül súlyos állapotú, komplex ápolási szükségletű beteg ellátásáról van szó. Az ilyen betegek ápolása kiemelkedő szakmai felkészültséget, folyamatos jelenlétet és jelentős ápolói kapacitást igényel. Éppen ezért a vizsgálatnak nemcsak az egyedi eseményre, hanem az azt lehetővé tevő működési és szervezési körülményekre is ki kell terjednie” – olvasható a közleményben. Hozzáteszik: nem bűnbakot keresnek, hanem az okok feltárását várják, illetve azt, hogy ha vannak rendszerszintű problémák, akkor azokat meg kell szüntetni és meg kell akadályozni, hogy hasonló eset bárhol az országban ismét előfordulhasson.

Ezért az Okfő valamennyi irányítása alá tartozó kórház szakmai és ápolási vezetését arra kéri, hogy soron kívül vizsgálják felül a fokozott ápolási igényű betegek ellátását.

Ahol kockázat mutatkozik, haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket – hangsúlyozták, ezzel együtt köszönetet mondva az egészségügyi szakdolgozók áldozatos munkájáért.