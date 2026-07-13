ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
356.83
usd:
312.49
bux:
142129.11
2026. július 13. hétfő Jenő
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hospital corridor with gurneys and bed trolleys
Nyitókép: Getty Images/tirc83

Az Okfő is beszállt a szombathelyi kórházzal kapcsolatos ügybe

Infostart

Az Országos Kórházi Főigazgatóság (Okfő) megrendüléssel értesült a szombathelyi Markusovszky Kórházban ápolt beteg állapotáról. Egyetlen beteg sem kerülhet olyan helyzetbe, amely felveti a betegbiztonság sérülésének gyanúját. A történtek minden körülményét teljes körűen fel kell tárni.

Mint arról az Infostart is beszámolt, belső vizsgálatot indított a szombathelyi Markusovszky Kórház, miután egy Facebook-bejegyzés szerint egy nő amputált végtagú férje, aki műtétei után mozgásképtelen, rendkívül rossz körülmények között van az intézményben. A család kifogásolta az alapvető ápolási feladatok elmaradását, a fertőtlenítés hiányát, valamint a beteg higiéniás állapotával kapcsolatos mulasztásokat.

A Facebookon felkavaró fotókat is közlő Rápli Róbert, Szombathely országgyűlési képviselője hivatalos levélben fordult a kórház főigazgatójához, vizsgálatot kérve. Az intézmény közleményében ennek megindításáról tájékoztatott, megjegyezve, hogy a nyilvános bejegyzésig nem kaptak hivatalos panaszt a család részéről.

Hétfőn lépett az ügyben az Országos Kórházi Főigazgatóság, mely elvárja, hogy a vizsgálat objektív, átlátható és minden részletre kiterjedő legyen. „A családot a folyamatba be kell vonni, folyamatos tájékoztatásukat biztosítani kell, az érintett egészségügyi dolgozóktól pedig teljes körű együttműködést várunk. A vizsgálathoz minden szakmai és módszertani támogatást megadunk” – közölték.

„Az első információk alapján egy rendkívül súlyos állapotú, komplex ápolási szükségletű beteg ellátásáról van szó. Az ilyen betegek ápolása kiemelkedő szakmai felkészültséget, folyamatos jelenlétet és jelentős ápolói kapacitást igényel. Éppen ezért a vizsgálatnak nemcsak az egyedi eseményre, hanem az azt lehetővé tevő működési és szervezési körülményekre is ki kell terjednie” – olvasható a közleményben. Hozzáteszik: nem bűnbakot keresnek, hanem az okok feltárását várják, illetve azt, hogy ha vannak rendszerszintű problémák, akkor azokat meg kell szüntetni és meg kell akadályozni, hogy hasonló eset bárhol az országban ismét előfordulhasson.

Ezért az Okfő valamennyi irányítása alá tartozó kórház szakmai és ápolási vezetését arra kéri, hogy soron kívül vizsgálják felül a fokozott ápolási igényű betegek ellátását.

Ahol kockázat mutatkozik, haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket – hangsúlyozták, ezzel együtt köszönetet mondva az egészségügyi szakdolgozók áldozatos munkájáért.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Az Okfő is beszállt a szombathelyi kórházzal kapcsolatos ügybe

vizsgálat

szombathely

markusovszky kórház

okfő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Sulyok Tamás 5 napon belül írja alá az alaptörvény módosítását! – Magyar Péter napirend előtt a parlamentben

Sulyok Tamás 5 napon belül írja alá az alaptörvény módosítását! – Magyar Péter napirend előtt a parlamentben
Magyar Péter napirend előtti felszólalásával indult a parlament rendkívüli hétfői munkája, a Fidesz és a KDNP frakcója nem ült be, helyette a két ellenzéki frakció vezetője közös sajtótájékoztatót tartott. Az ülésteremben a kormányfő felszólította Sulyok Tamást, hogy írja alá az alaptörvény 17. módosítását, amelynek értelmében államfői hivatal véget ér, ha ezt nem teszi, megindul ellene a megfosztási eljárás. Hosszan sorolta, miért kell így tennie az államfőnek.
 

A Fidesz és a KDNP elkülönült a parlamenti üléstől, Gulyás Gergely lemondott

Manipuláció – Sulyok Tamás máris reagált Magyar Péter szavaira

Áder János beperelte Magyar Pétert, dokumentumokat is mutatott

Itt az orosz ellenséglista, pontszámot kaptak az országok, „előkelőbb” helyen a prágai kormány

Itt az orosz ellenséglista, pontszámot kaptak az országok, „előkelőbb” helyen a prágai kormány

Csehország ismét előrébb lépett az „Oroszországgal szemben leginkább ellenséges országok” Moszkva által vezetett listáján, miközben Prágában komoly belpolitikai vitát váltott ki egy Ukrajnának szánt, de már visszafordíthatatlan pénzügyi hozzájárulás.
 

Dróneső zúdult Oroszországra hétfő reggelre, a moszkvai légi közlekedés is akadozott

Kezdenek az EU-külügyminiszterek, az orosz szankciók a tét ma

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
100 ínyenc tipp a balatoni nyaraláshoz. Vinkó József, Inforádió, Aréna
Vucic vs. diákok: hatalomátmentés vagy fordulat Szerbiában? Németh Ferenc, Inforádió, Aréna
NATO-csúcs után: van-e biztonság Európában Amerika nélkül? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.13. hétfő, 18:00
Palócz Éva
a Kopint-Tárki vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Új párt veheti át a teljesen kiszoruló Fidesz helyét – teljesen átrendeződhet a magyar politikai térkép:

Új párt veheti át a teljesen kiszoruló Fidesz helyét – teljesen átrendeződhet a magyar politikai térkép:

A Tisza Párt elmozdíthatja Sulyok Tamás köztársasági elnököt, miközben a Fidesz támogatottsága 23–24 százalékra esett, és elsődleges célja már a további zuhanás megállítása – többek között ezeknek mondta Róna Dániel a Telexnek. A 21 Kutatóközpont elemzője Orbán Viktor helyzetét csapdának nevezte, amelyből sem a visszavonulás, sem a bocsánatkérés nem jelent kiutat, így fokozatos marginalizálódására számít. A Tisza politikailag tudatos lépéseként értékelte a képviselői mandátumok tizenkét éves maximálását is, amely a Fidesz parlamenti jelenlétét gyengítheti. Hosszabb távon a Mi Hazánk próbálhatja átvenni a gyengülő Fidesz szerepét, tudatosan nyitva a csalódott fideszes szavazók felé.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Milliókat bukhat, aki rosszul választ: ezek a legjobb lakáshitelek azoknak, akiknek nem játszik az Otthon Start

Milliókat bukhat, aki rosszul választ: ezek a legjobb lakáshitelek azoknak, akiknek nem játszik az Otthon Start

Megnéztük a Bankmonitor kalkulátora alapján, hogy 10, 20 és 30 millió forintos hitelösszegnél mely bankok kínálják jelenleg a legkedvezőbb ajánlatokat.

BBC
Business Sport Travel Science
At least 28 killed, 25 critically injured after fire engulfs Bangkok bar

At least 28 killed, 25 critically injured after fire engulfs Bangkok bar

Firefighters arrived at the scene in the Chatuchak district to find patrons running through flames to escape.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 13. 15:52
Rétvári Bence: vidék-, egyház- és középosztályellenes a Tisza oktatáspolitikája
2026. július 13. 15:29
Demszky Gábor is megszólalt Gulyás Gergely lemondása után, a Fidesz végét jósolja
×
×