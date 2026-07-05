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Lezárták az M1-est a hatalmas baleset miatt

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Két motoros (egy járművön ültek) és egy személyautó ütközött az M1-es autópályán, a Hegyeshalom felé vezető oldalon Óbarok térségében - közölte az Útinform a honlapján.

A 42-es kilométernél a terelésben a határ felé pályazárat vezettek be, a főváros felé vezető oldalon az átterelt sávot lezárták a helyszínelés, és a mentés miatt.

A rendőrség tájékoztatása szerint "személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt".

A Balesetinfo közösségi csoportjában azt írják, hogy Bicskénél az átterelt sávban, egy szemtanú szerint egy motor vezetője későn reagált a torlódásra, elrántotta a kormányt, de a szembe levő sávban elkapott egy autót. Két motoros ült a járművön, az egyiket elgázolta a szemből érkező gépkocsi.

A közlekedők a 39-es kilométerszelvénynél tudják elhagyni az autópályát, és az 56-os kilométerszelvénynél tudnak visszatérni az útszakaszra.

Mindkét irányban több kilométer hosszú torlódás alakult ki.

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