Az Útinform adatai szerint a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Biatorbágy térségében, a 17-es és a 18-as kilométer között a külső sávban aszfaltot javítanak az érintett sáv lezárása mellett. A munkavégzés mögött lassulás, szakaszos torlódás alakult ki.

Ezen a szakaszon két személyautó összeütközött a terelésben a főváros felé vezető oldalon, ahol a 17-es kilométernél a külső sávot foglalják el a sérült járművek,

a torlódás több kilométer hosszú

- tették hozzá.

Mosonmagyaróvár térségében, az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán műszaki átjárót építenek a 158-as kilométernél, ezért a belső sávot lezárták. A munkavégzés mögött 1-2 kilométer hosszan torlódnak a járművek - jelezték.

Frissítés!

Újra két sávon halad a forgalom, a torlódás még 5 km - közölte délután 2-kor az MKIF Zrt.