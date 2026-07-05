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M1-es autópálya bővítése: látványos képek érkeztek
Nyitókép: Facebook MKIF Zrt. / Jánosa Bence

Délutánra elesett az M1-es

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Baleset és építési munkák miatt torlódik a forgalom az M1-es autópálya több szakaszán - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Az Útinform adatai szerint a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Biatorbágy térségében, a 17-es és a 18-as kilométer között a külső sávban aszfaltot javítanak az érintett sáv lezárása mellett. A munkavégzés mögött lassulás, szakaszos torlódás alakult ki.

Ezen a szakaszon két személyautó összeütközött a terelésben a főváros felé vezető oldalon, ahol a 17-es kilométernél a külső sávot foglalják el a sérült járművek,

a torlódás több kilométer hosszú

- tették hozzá.

Mosonmagyaróvár térségében, az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán műszaki átjárót építenek a 158-as kilométernél, ezért a belső sávot lezárták. A munkavégzés mögött 1-2 kilométer hosszan torlódnak a járművek - jelezték.

Frissítés!

Újra két sávon halad a forgalom, a torlódás még 5 km - közölte délután 2-kor az MKIF Zrt.

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baleset

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Tisza-kormány: 1000 milliárd feletti összeg ment az autópálya-koncessziókra, 12 pontban módosul az alaptörvény

Tisza-kormány: 1000 milliárd feletti összeg ment az autópálya-koncessziókra, 12 pontban módosul az alaptörvény

Vitézy Dávid közlekedési és beruházás miniszter Facebook-videóban számolt be róla, hogy a kormány elkezdte a korábban megkötött autópálya-koncesszió átvilágátását. A miniszter elmondta, hogy a 35 évre megkötött, 24 ezer milliárdos szerződésből az elmúlt négy évben 1024 milliárd forintot fizettek ki a koncesszornak. Magyar Péter miniszterelnök szombaton bejelentette, hogy a Tisza-kormány nevében benyújtja az Országgyűlésnek az Alaptörvény 17. módosítását. A javaslat 12 pontot tartalmaz, köztük a képviselők háromciklusos időkorlátját, a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, valamint az Alkotmánybíróság függetlenségének erősítését. A módosítás emellett Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatalt hozna létre, csökkentené a sarkalatos törvények számát, és visszanevezné a vármegyéket megyékre. Cikkünk folyamatosan frissül a kormány legfrissebb döntéseivel.

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