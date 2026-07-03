Hajmeresztő autózás az M6-oson – utólag sem akarta elismerni – videó

A napokban egy 69 éves csengeri férfi Budapest felé tartott, amikor Bátaszék térségében – az alagutaknál zajló útkarbantartás miatt kihelyezett terelésnél – a kötelező haladási irányt jelző táblát figyelmen kívül hagyta, és behajtott a terelésbe autójával. Ezután kilométereken keresztül a forgalommal szemben haladt.

Az autópálya-rendőröknek Szekszárd térségében sikerült megállítaniuk a járművet, amikor a sofőr már ismét a megfelelő irányban közlekedett. A veszélyes manőverről videófelvétel is készült.

A férfi elismerte, hogy figyelmen kívül hagyta a kötelező haladási irányt jelző táblát. Emiatt 78 ezer forint közigazgatási bírságot, valamint négy közlekedési előéleti pontot kapott.

Azt azonban nem ismerte el, hogy szabálytalanul a forgalommal szemben közlekedett. Azt mondta, a terelés jelzése nem volt egyértelmű, ezért kezdetben nem is értette, hogyan került a menetiránnyal szembe. Az ügyben a rendőrök szabálysértési feljelentést tettek a 69 éves sofőr ellen, és kezdeményezték a vezetésre való alkalmasságának felülvizsgálatát is.