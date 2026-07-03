A távozó fideszes államtitkárok megkapják a kilépési pénzüket, a miniszterek viszont nem

„A távozó államtitkárok végkielégítésének kifizetése folyamatban van” – írta a kormányzat a HVG kérdésére azzal a csütörtöki hírrel kapcsolatban, hogy több egykori államtitkár is arról számolt be: egyes tárcáknál már megtörtént a kifizetés, máshol még nem.

A Telex július 2-án azt írta, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium például már fizetett a volt Energiaügyi Minisztérium távozó államtitkárainak, ahogy a Külügyminisztérium is elküldte a volt KKM-eseknek járó juttatást, de a Pénzügyminisztérium egyelőre nem utalt az NGM-es távozóknak.

A jogszabály szerint a kormányzati ciklus végén az államtitkároknak és a minisztereknek is távozásukkor 3 vagy 6 havi fizetésüknek megfelelő végkielégítés jár annak megfelelően, hogy mennyi időt töltöttek hivatalban.

Magyar Péter miniszterelnök azonban a kormányváltáskor felszólította a távozó minisztereket és államtitkárokat, hogy mondjanak le a nekik járó végkielégítésről, mert ha nem teszik meg, nem folyósítják nekik a juttatásukat.

Ezen a jogilag megkérdőjelezhető lépésen először felháborodtak a leköszönő kormánytagok és államtitkárok, később beletörődtek a helyzetbe. A kompromisszumos megoldás végül az lett, hogy a volt kormányfő és miniszterei jótékony célra ajánlják fel a nekik járó pénzt. Orbán Viktor és a tárcavezetők a kárpátaljai Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthonnak ajánlották fel a törvény szerint nekik járó juttatást.

A lap korábbi számítása szerint csak a kormánytagoknak összesen 350 millió forint járna, ám az összeget a Tisza-kormány nem utalta el, hanem elkülönítve kezeli, mondván: biztos, ami biztos, ők utalják el a címzettnek. A HVG kérdésére ezzel kapcsolatban a kormányzat közölte:

„az adott minisztériumok a korábbi miniszterektől továbbra is várják az általuk megjelölt kedvezményezett civil szervezetek számlaszámát, ahová az őket megillető illetmény és a szabadságmegváltás utalása megtörténhet”.

A volt miniszterekkel ellentétben az államtitkárok nem ajánlották fel kilépési pénzüket, és a jelek szerint ezt egyes minisztériumok el is kezdték kiutalni nekik. Mint írják, vélhetően a Tisza-kormány belátta, hogy bár a volt miniszterek a kényszerhelyzetben végül nem tiltakoztak, az államtitkároknál nem számíthatnak erre, és inkább nem kockáztatnak tömeges munkaügyi bírósági eljárásokat a törvény szerint járó pénz visszatartása miatt.