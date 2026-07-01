Magyar Péter üzent az egészségügyi dolgozóknak

Egyre inkább alumíniumra vált rézről az autó- és kábelipar, a Ferrari és a BMW is egyre több modelljében cseréli le a hagyományos rézvezetékeket a könnyebb és jóval olcsóbb fémre. Ezzel a lépéssel a Tesla és a kínai elektromosautó-gyártók nyomdokába lépnek, a JPMorgan elemzése szerint pedig a folyamat idén a globális rézkereslet mintegy 2 százalékát érinti, írja a Reuters. A helyettesíthetőségnek azonban ára van és határai is.