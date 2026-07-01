Magyar Péter üzent az egészségügyi dolgozóknak

A Semmelweis-nap alkalmából hálásan köszönjük minden egészségügyi dolgozó áldozatos munkáját – írta közösségi oldalán Magyar Péter.
Hozzátette: az egészségügy fejlesztése a TISZA-kormány egyik legfontosabb feladata.
A Semmelweis-nap alkalmából hálásan köszönjük minden egészségügyi dolgozó áldozatos munkáját – írta közösségi oldalán Magyar Péter.
Hozzátette: az egészségügy fejlesztése a TISZA-kormány egyik legfontosabb feladata.
Egyre inkább alumíniumra vált rézről az autó- és kábelipar, a Ferrari és a BMW is egyre több modelljében cseréli le a hagyományos rézvezetékeket a könnyebb és jóval olcsóbb fémre. Ezzel a lépéssel a Tesla és a kínai elektromosautó-gyártók nyomdokába lépnek, a JPMorgan elemzése szerint pedig a folyamat idén a globális rézkereslet mintegy 2 százalékát érinti, írja a Reuters. A helyettesíthetőségnek azonban ára van és határai is.
Az ország legcsapadékosabb térségének számító Zala vármegyében olyan kritikus vízhiány lépett fel, hogy öt településen huszonnyolc órán át egyáltalán nem volt vezetékes víz.
The president's crypto income far outpaces his earnings from real estate and Trump-themed items such as watches.