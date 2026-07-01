Magyar Péter kinevezett egy országos vezetőt, sok függ majd tőle

Hegedűs Zsolt, az egészségügyért felelős miniszter javaslatára meghozott határozat július 1-jén lép hatályba – áll a dokumentumban.
Bendarzsevszkij Anton: Vlagyimir Putyin olyan eszközhöz nyúl, amit 20 éve nem alkalmazott
Hegedűs Zsolt, az egészségügyért felelős miniszter javaslatára meghozott határozat július 1-jén lép hatályba – áll a dokumentumban.
J. D. Vance amerikai alelnök kedden "aggasztónak" nevezte a Vatikán bevándorlással kapcsolatos álláspontját, miután XIV. Leó pápa több alkalommal is bírálta Donald Trump bevándorlásellenes intézkedéseit - írja a Reuters.
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The president's crypto income far outpaces his earnings from real estate and Trump-themed items such as watches.