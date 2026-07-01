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Fertőtlenített kórházi eszközök.
Nyitókép: Pixabay

Magyar Péter kinevezett egy országos vezetőt, sok függ majd tőle

Infostart / MTI

Tótth Árpád korábbi kórházigazgatót, egészségügyi szakértőt nevezte ki országos kórház-főigazgatónak Magyar Péter miniszterelnök – olvasható a június 30-án megjelent Magyar Közlönyben.

Hegedűs Zsolt, az egészségügyért felelős miniszter javaslatára meghozott határozat július 1-jén lép hatályba – áll a dokumentumban.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter kinevezett egy országos vezetőt, sok függ majd tőle

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