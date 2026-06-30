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Nyitókép: Pexels.com

Új rendszerrel kísérleteznek két balatoni városban – ha beválik, máshol is bevezethetik

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A közlekedési és beruházási miniszter tett bejelentést.

Július 1. és augusztus 30. között teszt jelleggel bővítik a Balaton24 napijegyet: Siófokon és Balatonfüreden a helyi autóbusz-közlekedésben is használható lesz – közölte a Facebookon Vitézy Dávid, hozzátéve, hogy így nem kell azzal foglalkozni, hogy melyik vonatra, távolsági vagy helyi buszra milyen jegyet kell venni, elég legyen egy, a Balaton24 napijegy.

A két legnagyobb balatoni helyi közlekedési rendszerrel rendelkező városban szerdán induló tesztidőszak tapasztalatai alapján később akár további településekre is kiterjeszthetik a rendszert. A cél az egyszerűsítésen kívül az, hogy legyen környezetbarát alternatívája az autós közlekedésnek – írta a miniszter.

A Balaton24 napijegyről további információkat ezen az oldalon, a „Jegyek, helyjegyek, kerékpárjegyek, bérletek és napijegyek” menüre kattintva lehet olvasni.

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Kezdőlap    Belföld    Új rendszerrel kísérleteznek két balatoni városban – ha beválik, máshol is bevezethetik

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