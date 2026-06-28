Rendkívüli intézkedés Budapesten a hőség miatt

A Fővárosi Vízművek a közleményében azt írta, az ideiglenes ivókutak - jellemzően csapállványok - könnyen felismerhetők, mivel azokat az ivóvíz nemzetközi piktogramja, egy csapot és ivóvizes poharat ábrázoló tábla jelzi.

Az ideiglenes ivókutaknál a Fővárosi Vízművek nem biztosít egyszer használatos műanyag vagy papír poharat, ezért azt kérik, hogy lehetőség szerint mindenki saját kulacsot vagy újratölthető palackot használjon.

Ideiglenes ivókút található a Széll Kálmán téren, a Heltai Jenő téren, a Kolosy téren, Újpest-központban, a Ferenciek terén, az Astorián, a Városháza Parkban, a Deák Ferenc téren, a Keleti pályaudvaron, a Blaha Lujza téren, a Kálvin téren, a Határ úton, a Móricz Zsigmond körtéren, Újbuda-központban, a Kelenföldi vasútállomáson, a Gazdagréti téren, a Lehel téren, Újpest-Városkapunál, az Örs vezér terén, a Bosnyák téren, Újpalotán a Fő téren és Rákoskeresztúron a városközpontban.

Az ideiglenes ivókutak folyamatosan frissülő listája a Fővárosi Vízművek Facebook-oldalán érhető el - olvasható a közleményben.

Nyíregyháza

Gajdos László élő környezetért felelős miniszter vasárnap a Facebook-oldalán azt közölte, hogy hétfőn és kedden reggel és délután vízosztást szerveznek Nyíregyházán a Kossuth téren, a Hősök terén és az Örökösföldi piacon.

A miniszter kiemelte, a rendkívüli kánikulában fontos a folyamatos hidratáció, ezért naponta legalább 3-4 liter vizet kell inni.