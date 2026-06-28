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Tűzcsapra szerelt ivókút Budapesten, a Szomory Dezső téren 2015. szeptember 12-én. A Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. (BVA) és a Fővárosi Vízművek Zrt. 43 tűzcsapot alakít át úgy, hogy a csapok az eredeti tűzbiztonsági funkciójukat is megtartják.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Rendkívüli intézkedés Budapesten a hőség miatt

Infostart / MTI

A rendkívüli hőség miatt a Fővárosi Vízművek Budapesten - az 551 közkifolyó, azaz nyomós kút, és a szezonálisan működő 63 ivókút mellett - 22 ideiglenes vízosztót is üzembe helyezett. Az élő környezetért felelős miniszter pedig a Facebook-oldalán közölte, hogy vízosztást szerveznek Nyíregyházán is.

A Fővárosi Vízművek a közleményében azt írta, az ideiglenes ivókutak - jellemzően csapállványok - könnyen felismerhetők, mivel azokat az ivóvíz nemzetközi piktogramja, egy csapot és ivóvizes poharat ábrázoló tábla jelzi.

Az ideiglenes ivókutaknál a Fővárosi Vízművek nem biztosít egyszer használatos műanyag vagy papír poharat, ezért azt kérik, hogy lehetőség szerint mindenki saját kulacsot vagy újratölthető palackot használjon.

Ideiglenes ivókút található a Széll Kálmán téren, a Heltai Jenő téren, a Kolosy téren, Újpest-központban, a Ferenciek terén, az Astorián, a Városháza Parkban, a Deák Ferenc téren, a Keleti pályaudvaron, a Blaha Lujza téren, a Kálvin téren, a Határ úton, a Móricz Zsigmond körtéren, Újbuda-központban, a Kelenföldi vasútállomáson, a Gazdagréti téren, a Lehel téren, Újpest-Városkapunál, az Örs vezér terén, a Bosnyák téren, Újpalotán a Fő téren és Rákoskeresztúron a városközpontban.

Az ideiglenes ivókutak folyamatosan frissülő listája a Fővárosi Vízművek Facebook-oldalán érhető el - olvasható a közleményben.

Nyíregyháza

Gajdos László élő környezetért felelős miniszter vasárnap a Facebook-oldalán azt közölte, hogy hétfőn és kedden reggel és délután vízosztást szerveznek Nyíregyházán a Kossuth téren, a Hősök terén és az Örökösföldi piacon.

A miniszter kiemelte, a rendkívüli kánikulában fontos a folyamatos hidratáció, ezért naponta legalább 3-4 liter vizet kell inni.

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Rendkívüli intézkedés Budapesten a hőség miatt

Rendkívüli intézkedés Budapesten a hőség miatt

A rendkívüli hőség miatt a Fővárosi Vízművek Budapesten - az 551 közkifolyó, azaz nyomós kút, és a szezonálisan működő 63 ivókút mellett - 22 ideiglenes vízosztót is üzembe helyezett. Az élő környezetért felelős miniszter pedig a Facebook-oldalán közölte, hogy vízosztást szerveznek Nyíregyházán is.
 

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