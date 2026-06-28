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Nyitókép: MTI/Varga György

Fejest ugrott a Balatonba, mentőhelikopter ment érte

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Sikeres újraélesztést követően szállítottak kórházba egy fiatal férfit egy Veszprém vármegyei strandról, miután fejest ugrott a sekély vízbe, és elmerült. A baleset során a férfi súlyosan megsérült.

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a közelben tartózkodók azonnal a bajba jutott segítségére siettek, kimentették a vízből, és megkezdték a segélyhívást.

Mivel a férfi nem lélegzett, a kiérkező egységek megérkezéséig a mentésirányító instrukciói alapján a parton kezdték meg az újraélesztését. A szakszerű beavatkozás eredményeként a férfi légzése visszatért, majd rövid időn belül eszméleténél is volt.

A helyszínre érkező mentőegységek – mentőgépkocsi, esetkocsi és mentőhelikopter – a sérültet ellátták.

A férfi erős fájdalmakra panaszkodott, alsó végtagjait pedig nem érezte és mozgatni sem tudta, ami gerincsérülésre utalhat. Az állapotstabilizálást követően a mentők légi úton szállították kórházba a sérültet.

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