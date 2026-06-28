Az őrizetben lévő polgármester felajánlotta irodáját a hőség idejére

A polgármester utasítása nyomán – amelyet a hivatal adminisztrátorai a napokban hoztak nyilvánosságra – a polgármesteri iroda épülete vasárnap 9 és 18 óra között hűsítő pontként áll a lakosság rendelkezésére.

A bejegyzés rögzíti, hogy az érintettek a hivatal klimatizált helyiségeiben, így a földszinten és a házasságkötő teremben kereshetnek menedéket az extrém hőség elől, ahol frissítő vizet is biztosítanak a látogatóknak.

Időjárás-előrejelzés

Az országos hőség tovább fokozódik, az éjszakai órákban is csak minimális lehűlés várható. A szakemberek továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy 11 és 16 óra között kerülendő a tűző nap, a nehéz fizikai munka és a sporttevékenység.

A kormány a közszférában hétfőtől otthoni munkavégzést rendelt el, és javasolja a szabadtéri munkák felfüggesztését a hőhullám ideje alatt. A rendkívüli forróságban a lakosságnak javasolt a kijelölt hűsítő pontok igénybevétele és a fokozott folyadékfogyasztás.