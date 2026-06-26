A plakáthelyek kétharmadát megszüntetik Budapesten

A Karácsony Gergely főpolgármester jegyezte javaslatot 19 igennel, 4 nem szavazat ellenében támogatta a testület.

A reklám- és reklámeszköz-elhelyezési tilalommal érintett területek meghatározásáról szóló rendelet szerint a jövőben Budapesten közterületen és közterületről látható magánterületen reklám alapvetően az utasváró részét képező, tehát közcélt is szolgáló citylight reklámeszközön, illetve úgynevezett vonalas tetőreklámként, továbbá a hagyományos belvárosi sugárutak esetében hirdetőoszlopon jelenhet meg.

Az Országgyűlés hétfőn fogadta el a gyűlöletkeltő politikai reklámok tilalmáról szóló törvénymódosítást, mely egyben az önkormányzatoknak is lehetőséget ad arra, hogy döntsenek a közterületi reklámfelületek jövőjéről.

Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója elmondta: egészen szigorú lesz ez a szabályozás, és nagyon széles jogköröket ad az önkormányzatoknak. Új hirdetőoszlopokat nem is lehet kihelyezni majd, és a már kint lévők esetében is jelentős korlátozásokat vezetnének be.

„A 955 hirdetőoszlopnak csak az ötöde maradna fent. Ami meglepő, hogy milyen sok óriásplakát van kint a városban. Az általunk ismert adat 8393 darab 12 négyzetméternél nagyobb óriásplakát, ezeket mind megszüntetnénk, csökkentve ezzel is a város reklámszennyezését. Citylightok, ezek a legfeljebb 3 négyzetméteres nagyságú hirdetőfelületek csak utcabútoron lehetnének, utasvárók részeként maradhatnának fenn. És van több száz épületháló, amelyek esetében tiltást javaslunk a főváros teljes területére vonatkozóan” – sorolta.