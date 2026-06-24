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Female doctor filling up medical form on clipboard closeup. Healthcare, insurance and medicine concept.
Nyitókép: SimpleImages/Getty Images

Sinkó Eszter: valódi egészségügyi rendszerváltáshoz nem elegendőek a személycserék

Infostart / InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

Több olyan eleme is volt az eddigi rendszernek, amelyek azt mutatták, hogy állam által vezérelt egészségügy alakult ki az elmúlt tizenhat évben Magyarországon – mondta az egészségpolitikai szakértő egy konferencián. Úgy véli, drámaian romlott az egészségügyi ellátás színvonala ezen időszak alatt, ezért az új egészségügyi tárcának egyebek mellett javítania kell az egészségügyhöz való hozzáférést, továbbá rendeznie kell a köz- és magánellátás viszonyát.

A szocializmus időszakához hasonló, az állam által dominált egészségügy jött létre az elmúlt tizenhat évben, ami rendkívül törékeny, működése pedig nem hatékony – mondta Sinkó Eszter a Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság konferenciáján. A közgazdász, egészségpolitikai szakértő négy nagy korszakot azonosított a magyar egészségügyben az elmúlt évtizedekben.

Mint fogalmazott, a szocializmus éveit az állami rendszer, az állam uralma jellemezte. A rendszerváltás utáni évtizedben a társadalombiztosításon alapult az ellátás, majd az SZDSZ markáns modellváltással próbálkozott. Versengő, több biztosítós rendszert vezetett volna be, kórházi napidíjjal, vizitdíjjal – idézte fel. Sinkó Eszter kiemelte, hogy ez a reform hatalmas feszültségeket szült, így elvetették.

2010-től ehhez képest az Orbán-kormány rendszerváltást hajtott végre az ágazatban, és a szakértő szerint ismét az állami dominancia határozta meg a szektort.

„Még ha nem is a szocializmus egészségügyébe tértünk vissza, de jó néhány olyan eleme van ennek a rendszernek, amely azt mutatja, nagyon is állam által vezérelt vagy dominált egészségügyi rendszert élvezhettünk tizenhat éven keresztül” – jegyezte meg a Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság elnökhelyettese.

Sinkó Eszter szerint 2010 után a Semmelweis Tervnek voltak azért eredményei is, melyek közül

  • a dohányzás visszaszorítását,
  • a népegészségügyi termékadó bevezetését
  • és az EESZT (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) alapjainak a lerakását emelte ki.

Ugyanakkor véleménye szerint az egészségügy nem volt prioritás, és nem lett az a későbbi Orbán-kormányok alatt sem. Az egészségpolitikai szakértő azt mondta, a források „szűkösek voltak és egyre több fronton jelent meg az államosítás, a központosítás”. Hozzátette: 2026-ra az átszervezések miatt számos kisebb vidéki kórház elsorvadt, a rendelőintézetek helyzete bizonytalanná vált, az alapellátás átalakítása megrekedt és az új ügyeleti rendszer sem mindenhol vált be.

„Drámaian romlott az egészségügyi ellátás színvonala” – jegyezte meg közgazdász, aki ennek a számlájára írja, hogy egyre több beteg a magánellátás felé fordult, és ez lehet az egyik fő oka annak is, hogy sok egészségügyi dolgozó elégedetlen a jelenlegi helyzetével.

„Monolit rendszer épült fel. Ez egyszereplős rendszer, amiben az állam visz minden szerepet, még akkor is, hogyha nem kívánja ellátni, de akkor is magához vonzza ezeket a szerepeket. Márpedig a monolit rendszerek nagyon sérülékenyek. Könnyen törnek.

Ha egy ponton belenyúlnak ebbe a palettába, összetörik az egész. Az én olvasatomban ez történt, ráadásul az ilyen rendszerek működése jelentős hatékonyságveszteséggel jár együtt”

– magyarázta Sinkó Eszter.

A szakértő úgy véli, a Tisza-kormánynak mindenképpen el kell döntenie, hogy megőrzi-e az állam dominanciáját vagy visszaad bizonyos feladatokat az önkormányzatoknak. Mint mondta, az új egészségügyi tárcának javítania kell az egészségügyhöz való hozzáférést, továbbá rendeznie kell a köz- és magánellátás viszonyát.

Azt gondolja, rendszerszinten kell kialakítani új működési mechanizmusokat, amelyek új viszonyokat intézményesítenek a szereplők között. „Új érdekeltségi rendszert kell életre hívni, és a hiányzó funkciókat, mint például az ellátásszervezői szerepkör, a következő időszakban mind-mind meg kell próbálni megfelelő szereplőkhöz telepíteni, hogy egy működőképes egészségügyünk legyen” – jelölte ki a legfőbb feladatokat Sinkó Eszter.

A Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság elnökhelyettese megjegyezte: a valódi egészségügyi rendszerváltáshoz erre van szükség, nem elegendőek pusztán a személycserék.

A cikk Varga Mónika összefoglalója alapján készült.

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Kezdőlap    Belföld    Sinkó Eszter: valódi egészségügyi rendszerváltáshoz nem elegendőek a személycserék

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Sinkó Eszter: valódi egészségügyi rendszerváltáshoz nem elegendőek a személycserék

Sinkó Eszter: valódi egészségügyi rendszerváltáshoz nem elegendőek a személycserék
Több olyan eleme is volt az eddigi rendszernek, amelyek azt mutatták, hogy állam által vezérelt egészségügy alakult ki az elmúlt tizenhat évben Magyarországon – mondta az egészségpolitikai szakértő egy konferencián. Úgy véli, drámaian romlott az egészségügyi ellátás színvonala ezen időszak alatt, ezért az új egészségügyi tárcának egyebek mellett javítania kell az egészségügyhöz való hozzáférést, továbbá rendeznie kell a köz- és magánellátás viszonyát.
 

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