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Nyitókép: Unsplash

Már az első három hónapban közel ötvenöt munkanapot voltak a levegőben a rendőrség „szemei”

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Az idei első negyedévben máris rekordot döntött a rendőrségi drónos közlekedési ellenőrzések száma és üzemideje.

„2026 év első negyedévében 1433 esetben használt drónt a rendőrség közlekedésrendészeti ellenőrzések céljából” – írta az Országos Rendőr-főkapitányság a Vezess megkeresésére. A rendőrségi drónok átlagosan 18-19 percet töltöttek a levegőben, ez az 1433 alkalmat figyelembe véve 439 üzemórát jelent.

Mint írják, a drónhasználatok negyedéves száma és a használati idejük is jelentősen megnövekedett 2025-höz képest, hiszen a korábbi évek adatai alapján 2025 egészében 3840-szer, míg 2024-ben 3636-szor repültek velük a rendőrök, 1100 feletti üzemórát használva az eszközöket.

A lap által kikért adatok szerint a rendőrség 2022 óta összesen 97 drónt szerzett be mintegy 143,46 millió forint értékben, a legtöbbet 2024-ben és 2025-ben. Arra a kérdésre, hogy a hatóság mennyiféle drónt használ, mi ezeknek a neve, típusa, jellemző üzemideje, illetve melyiket használják leggyakrabban közlekedésrendészeti ellenőrzésre. Az ORFK azt válaszolta:

„A rendőrség a közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, határrendészeti, bűnügyi, képzési, kutatási, valamint mentési feladatainak a végrehajtása során a DJI gyártó különböző termékcsaládjait (Matrice, Mavic, Mini) használja, amelyek nappali és esetenként hőkamerákkal is felszereltek.”

Az ORFK arról is tájékoztatást adott, hogy a rendőrség jelenleg 129 pilóta nélküli repülő eszközzel rendelkezik, amiket különböző szakterületeken használnak, ám maguk a készülékek nem kategorizálhatók felhasználás szerint. Azt is elárulták, hogy a drónok bizonyos helyszíneken és helyzetekben jelentősen megkönnyítik számukra a jogsértések dokumentálását.

Ilyen jogsértéseknek tekintik az autópálya leállósávjának jogosulatlan igénybevételét, a járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülék tilos jelzésén történő áthaladást, a biztonsági öv használatának elmulasztását, a nehéz tehergépjárművek előzését gyorsforgalmi úton és az elsőbbségadási- és kanyarodási szabályok megszegését. Külön hangsúlyozták, hogy a közlekedésrendészeti ellenőrzések mellett használnak drónokat a balesetek helyszíni szemléjénél is, „a baleseti helyszín rögzítésére”.

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Kezdőlap    Belföld    Már az első három hónapban közel ötvenöt munkanapot voltak a levegőben a rendőrség „szemei”

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