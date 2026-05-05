Mintha egy beállított installáció lenne: ironikus helyen balesetezett egy sofőr az autópályán – képek

A napokban egy 59 éves török férfi az M6-os autópályán, Pécs felől a főváros irányába közlekedve balesetet szenvedett. Az autó letért az útról, az árokba hajtott, majd a vadvédő hálónak és egy felüljárónak is nekicsapódott, végül visszagurulva a kerekein állt meg – derült ki a Fejér vármegyei rendőrség beszámolójából.

A baleset pont egy olyan közlekedésbiztonsági hirdetés mellett történt, ami a vezetés közbeni mobilozás veszélyeire hívja fel a figyelmet. Igaz,

a sofőr ez esetben nem mobilozott, hanem elaludt a volánnál.

A sofőr szerencsés volt, komoly sérülés nélkül megúszta a dolgot.

A rendőrségi bejegyzés szerint a fáradtság alattomosabb, mint az emberek gondolnák. Nincs „még kibírom” üzemmód! „Ha érzed a fáradtság jeleit (ásítás, koncentráció csökkenése, sávon belüli bizonytalanság), akkor már késő halogatni! Áll meg, pihenj, mozogj, ha kell, aludj egyet. Egy 15-20 perces szünet életeket menthet!” – figyelmeztettek.