ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
376.8
usd:
322.22
bux:
128030.58
2026. április 10. péntek Zsolt
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Driving collision aftermath insurance concept auto
Nyitókép: razerbird/Getty Images

Ezt meg hogy élték túl? – képek a kecskeméti horrorbalesetről

Infostart

Egy több évtizede bevezetett technológia is hozzájárult ahhoz, hogy végül nem végződött tragédiával a baleset.

Súlyos baleset történt kedden az M5-ös autópályán Kecskemét közelében – írja a szeged.hu beszámolója nyomán a Vezess.

A baleset során egy kamion és egy trélert vontató személyautó ütközött úgy, hogy a kisebbik jármű becsúszott a nagyobbik alá.

A 22 tonna alumíniumot szállító, bolgár rendszámú kamion Budapest felé haladt, amikor a feltorlódott kocsisor miatt lassított, a mögötte érkező román személygépkocsi pedig nagy sebességgel a kamion hátuljába csapódott. Az ütközéstől a személyautó körülbelül másfél méterre becsúszott a teherautó alá, viszont a szerencsének is köszönhető, hogy egyik sofőr sem sérült meg.

Az úgynevezett aláfutásgátlóra vonatkozó előírás már az 1970-es években megjelent az Európai Unióban – ez az az eszköz, ami a hasonló baleseteket hivatott enyhíteni. Feladata, hogy a kisebb jármű a nagyobb alá csússzon, ami rendkívül súlyos következményekkel járhat, mert az ütközés nem a jármű erre kialakított részein történik, így a gyűrődési zónák és a légzsákok sem tudnak megfelelően működni. Használata viszont ütközési felületet biztosít a személyautó számára, így az energia jobban elnyelődik, és a jármű biztonsági rendszerei is hatékonyabban tudnak működni. Ennek köszönhetően jelentősen csökken a sérülések súlyossága, és nagyobb eséllyel védettek maradnak az utasok.

Nagy sebességnél persze nem biztos, hogy képes a megfelelő mértékben csökkenteni a becsapódó jármű sebességét, és ha túl nagy az erőhatás, előfordul, hogy az eszköz megadja magát. Ettől függetlenül 2007 óta az újonnan forgalomba helyezett 3,5 tonnánál nehezebb teherautó és pótkocsi számára kötelező a korszerű hátsó aláfutásgátló.

baleset

m5-ös autópálya

kecskemét

túlélte

teherautó

személyautó

csoda

aláfutás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Már a választás előtt látszik: teljesen kicserélődik az Országgyűlés – íme, a búcsúzók

Bármi is lesz a választás végeredménye, a következő Országgyűlésre rá sem lehet ismerni majd. Több mint száz teljesen új ember kerülhet be a parlamentbe, más pártok és politikusok pedig hosszú évek vagy évtizedek után végleg elbúcsúznak a törvényhozástól.
 

Orbán Viktor Debrecenben: mindeki hozzon el mindenkit!

Már a szombati kampányzárókra is élesítették a rendőrséget, a mentősök is felkészültek a szavazás napjára

VIDEÓ
Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap? Böcskei Balázs és Mráz Ágoston Sámuel, Inforádió, Aréna
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
Választás 2026: megtették tétjeiket a nagyhatalmak. Schiffer András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.10. péntek, 18:00
Nagy Attila
a Nemzeti Választási Iroda elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ma végleg lezárulhat a háború, Izrael hajlandó békülni, az ajatollah bosszút ígér – Híreink percről percre a közel-keleti konfliktusról pénteken

Donald Trump amerikai elnök azt mondta egy NBC Newsnak adott interjúban, hogy a libanoni hadműveletek visszafogására kérte Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt. Az amerikai vezető úgy látja - napokon belül meg fognak tudni állapodni Iránnal egy békeszerződés nyélbe ütéséről. Nagyon úgy tűnik, hogy Libanon és Izrael hamarosan tárgyalni kezd az országban zajló harcok beszüntetéséről. Felolvastak az iráni köztelevízióban egy olyan üzenetet, melyet állítólag Irán legfőbb vezére, Modzstaba Hámenei küldött az iráni népnek – számol be az Al-Dzsazíra. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti konfliktus legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ledobta a bombát a Lidl, egymillió magyar várt erre az akcióra: miért pont most sütik el a csodafegyvert?

Több mint egymillió horgásszal Magyarország már valódi pecás nagyhatalommá vált - erre pedig a kereskedelmi láncok is rámozdultak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says Iran's handling of Strait of Hormuz is 'not the agreement we have'

The US president accused Iran of "doing a very poor job" with the waterway as Israel and Lebanon to begin peace talks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 10. 06:20
Borzalmas veszélyben az autósok: térképet készített a rendőrség
2026. április 10. 06:00
Már a választás előtt látszik: teljesen kicserélődik az Országgyűlés – íme, a búcsúzók
×
×