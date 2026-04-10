Ezt meg hogy élték túl? – képek a kecskeméti horrorbalesetről

Súlyos baleset történt kedden az M5-ös autópályán Kecskemét közelében – írja a szeged.hu beszámolója nyomán a Vezess.

A baleset során egy kamion és egy trélert vontató személyautó ütközött úgy, hogy a kisebbik jármű becsúszott a nagyobbik alá.

A 22 tonna alumíniumot szállító, bolgár rendszámú kamion Budapest felé haladt, amikor a feltorlódott kocsisor miatt lassított, a mögötte érkező román személygépkocsi pedig nagy sebességgel a kamion hátuljába csapódott. Az ütközéstől a személyautó körülbelül másfél méterre becsúszott a teherautó alá, viszont a szerencsének is köszönhető, hogy egyik sofőr sem sérült meg.

Az úgynevezett aláfutásgátlóra vonatkozó előírás már az 1970-es években megjelent az Európai Unióban – ez az az eszköz, ami a hasonló baleseteket hivatott enyhíteni. Feladata, hogy a kisebb jármű a nagyobb alá csússzon, ami rendkívül súlyos következményekkel járhat, mert az ütközés nem a jármű erre kialakított részein történik, így a gyűrődési zónák és a légzsákok sem tudnak megfelelően működni. Használata viszont ütközési felületet biztosít a személyautó számára, így az energia jobban elnyelődik, és a jármű biztonsági rendszerei is hatékonyabban tudnak működni. Ennek köszönhetően jelentősen csökken a sérülések súlyossága, és nagyobb eséllyel védettek maradnak az utasok.

Nagy sebességnél persze nem biztos, hogy képes a megfelelő mértékben csökkenteni a becsapódó jármű sebességét, és ha túl nagy az erőhatás, előfordul, hogy az eszköz megadja magát. Ettől függetlenül 2007 óta az újonnan forgalomba helyezett 3,5 tonnánál nehezebb teherautó és pótkocsi számára kötelező a korszerű hátsó aláfutásgátló.