Egy óra is már végezetes lehet – veszélyben a gyümölcsösök

A péntek hajnalra jósolt mínusz 3-7 fokos hőmérséklet veszélyesen alacsony, így „lesznek gondok a gyümölcsösökben”. Akár már egy órányi fagy is végzetes lehet – mondta el Horváth Attila, az Agroinform.hu szerkesztője az InfoRádióban.

Az egyébként szőlő- gyümölcstermesztő szakember megjegyezte: személyes tapasztalatai alapján a mínusz 1 fokos hideg – ami csütörtök reggel is tapasztalható volt – még nem végzetes, ekkor még nem fagynak meg a levelek, és a kis termésekben sem keletkezik kár.

A keményebb mínuszok azonban már egy óra után is veszélyesek lehetnek, ha pedig ez több órán át tartanak, akkor a termés megfagy, megbarnul és lehullik – mondta. Ez amiatt van, mert a nedvek keringése a gyümölcsökben ilyenkor már megindult, a hidegben pedig a nedvesség megfagy és jégkristályokká alakul. Ezek pedig átbökik a sejtek falát, a sejt elpusztul, így pedig végül a termés is odalesz – magyarázta Horváth Attila, hozzátéve: péntek hajnalban mínusz 3 és mínusz 7 fok közötti értékek várhatók Magyarország egyes területein, úgyhogy „lesznek gondok”.

A védekezést illetően elmondta, régebben gyakori volt a kisugárzásos fagy, amikor megszűnik a felhőtakaró és a talaj hője szabadon eltávozhat. Ez ellen viszonylag egyszerűen, fagyvédelmi öntözéssel, paraffingyertyák égetésével, füstöléssel lehet védekezni. Kiemelte, a komolyabb fagyvédelmi gépek légkeveréses technológiával dolgoznak.

Mindazonáltal mostanában egyre gyakoribb a szállításos fagy, amikor a hideg a széllel érkezik. Ez ellen nagyon nehéz védekezni, mivel a légkeverésnél hiába mozgatja a gép a levegőt, a hideg levegőnek mindig van utánpótlása – tette hozzá a szerkesztő.

Most a Balaton északi partján, a főváros környékén és Északkelet-Magyarországon várható komolyabb lehűlés. A legérzékenyebbek a virágzó csonthéjasok, a cseresznye, meggy, szilva, és az őszi-, kajszibarack. Horváth Attila felidézte, hogy tavaly – nagyjából egy hét eltéréssel – április 14–15-e környékén volt egy erőteljes fagy, ami akkor „nagyon nagy” károkat okozott. „Reméljük, idén nem lesz ekkora probléma” – fűzte hozzá az idei kilátások tekintetében.