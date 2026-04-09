Mi ez már? Hódarazápor, fagyok? – Ez jön az időjárásban

A következő napokban is folytatódik a hideg levegő beáramlása a Kárpát-medencébe, átlag alatti hőmérsékletekre számíthatunk éjjel és nappal, az éjjeli lehűlés még erősödik is a következő napokban, ugyanis a tőlünk keletre örvénylő ciklon hátoldalán észak felől egyre hidegebb légtömegek érkeznek, egészen szombatig.

Később majd egy mediterrán ciklon előoldalára kerülünk, de ennek enyhítő hatása még messze van.

Csütörtök reggel a derült ég alatt alig olvadt (1-4 fok), az északi-északnyugati szél viszont mérséklődött.

Napközben a Dunántúlon zavartalan napsütés lesz, keleten észak felől viszont felhők jönnek. Helyenként még zápor is előfordulhat, hódarazápor sem kizárt. 11-14 fok lesz a csúcs árnyékban, szélvédett helyen... Ami pedig a szelet illeti: a Dunától nyugatra erős északias szél jön, az orzság döntő részén is megélénkül a légmozgás.

A napi csúcshőmérséklet nagyon lassan kúszik csak felfelé, sőt, pénteken még talán a csütörtökinél is hidegebb lesz, hajnalban nagy területen számíthatunk fagypont alatti hőmérsékletekre.

A következő napok röviden, ami jelenleg látszik (vasárnap lesz először meleg):