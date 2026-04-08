Rágyújtotta a házat ismerőseire egy férfi Várpalotánál: emberölés kísérlete

Azt írták: a vádirat szerint az elkövető a tulajdonossal, a volt barátnőjével, valamint egy másik férfival italozott 2023 márciusában egy 12 négyzetméteres Várpalota melletti ingatlanban, ahol szívességből maga is lakott, mígnem szállásadója a közte és volt párja közti veszekedés miatt kiutasította a házból. A veszekedésre felfigyelt a szomszéd is, aki hallotta, hogy a távozó vádlott az épület felgyújtásával fenyegetőzött.

A vádlott 15 perc múlva visszatért, és meggyújtott egy a kerítésnek támasztott matracot, amely ráhajlott az építményre, miközben látta és hallotta, hogy a sértettek bent vannak a bódéban, majd Várpalotára ment.

A társasághoz később csatlakozó szomszéd megérezte a füstszagot, kiment, és a lángokat látva jelezte a tüzet társainak, így azok ki tudtak menekülni a néhány perc leforgása alatt leégő faházból.

A tűzben a faház, valamint a tulajdonos és a vádlott volt párja ingóságai is megsemmisültek, így a férfinak kétrendbeli rongálás vétsége miatt is felelnie kell a bíróság előtt.

A tűzoltóknak köszönhetően a tűz az erdőben nem terjedt tovább – áll a vádiratban.

A főügyészség az 54 éves elkövető ellen különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete, valamint rongálás miatt emelt vádat, az előkészítő ülésen történő beismerés estén 12 év fegyházbüntetést és tíz év közügyektől eltiltást indítványozott.