INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.18
usd:
324.51
bux:
128691.47
2026. április 8. szerda
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Férfi árnyéka egy börtönben.
Nyitókép: Irkham Khalid , Getty Images

Rágyújtotta a házat ismerőseire egy férfi Várpalotánál: emberölés kísérlete

Infostart / MTI

Fegyházbüntetés kiszabását kérte az ügyészség arra az 54 éves férfira, aki négy ismerősére gyújtott rá egy faházat 2023 márciusában Várpalota mellett – közölte a Veszprém Vármegyei Főügyészség.

Azt írták: a vádirat szerint az elkövető a tulajdonossal, a volt barátnőjével, valamint egy másik férfival italozott 2023 márciusában egy 12 négyzetméteres Várpalota melletti ingatlanban, ahol szívességből maga is lakott, mígnem szállásadója a közte és volt párja közti veszekedés miatt kiutasította a házból. A veszekedésre felfigyelt a szomszéd is, aki hallotta, hogy a távozó vádlott az épület felgyújtásával fenyegetőzött.

A vádlott 15 perc múlva visszatért, és meggyújtott egy a kerítésnek támasztott matracot, amely ráhajlott az építményre, miközben látta és hallotta, hogy a sértettek bent vannak a bódéban, majd Várpalotára ment.

A társasághoz később csatlakozó szomszéd megérezte a füstszagot, kiment, és a lángokat látva jelezte a tüzet társainak, így azok ki tudtak menekülni a néhány perc leforgása alatt leégő faházból.

A tűzben a faház, valamint a tulajdonos és a vádlott volt párja ingóságai is megsemmisültek, így a férfinak kétrendbeli rongálás vétsége miatt is felelnie kell a bíróság előtt.

A tűzoltóknak köszönhetően a tűz az erdőben nem terjedt tovább – áll a vádiratban.

A főügyészség az 54 éves elkövető ellen különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete, valamint rongálás miatt emelt vádat, az előkészítő ülésen történő beismerés estén 12 év fegyházbüntetést és tíz év közügyektől eltiltást indítványozott.

Kezdőlap    Belföld    Rágyújtotta a házat ismerőseire egy férfi Várpalotánál: emberölés kísérlete

gyújtogatás

faház

emberölés kísérlete

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csicsmann László a közel-keleti tűzszünetről: nagyon sok még a rizikó, bármikor „újratermelődhet az Irán-probléma”

Racionális döntésnek tűnik most befejezni a háborút, és tárgyalásokat kezdeni, amit az amerikai és az iráni fél is kvázi győzelemként értékelt odahaza – mondta az InfoRádióban a Közel-Kelet-szakértő. A Budapesti Corvinus Egyetem tanára szerint világgazdasági szempontból továbbra is a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzés kérdése a legfontosabb, és ebben a két oldal nagyon eltérő állásponton van.
 

Mutatjuk, mik szerepelhetnek Irán tízpontos tűzszüneti javaslatában

A Hezbollah felfüggesztette harci cselekményeit

Donald Trump az utolsó órákban lefújta az Irán ellen tervezett armageddont

Izrael a közel-keleti tűzszünet mellett, de nem minden fronton

Pakisztáni miniszterelnök: a kéthetes tűzszünet Libanonra is kiterjed

Zuhanásba kezdett az olaj világpiaci ára

Sokat erősödött a forint az iráni tűzszünet hírére

Megnyílik a Hormuzi-szoros, tűzszünetet kötött Iránnal Trump

Oroszország és Kína így lőtt bele a Hormuzi-szorosba

VIDEÓ
Választás 2026: megtették tétjeiket a nagyhatalmak. Schiffer András, Inforádió, Aréna
Húsvét, feltámadás: Hogyan lehet ma elcsendesedni? Makláry Ákos, Inforádió, Aréna
Ez nem kampány, ez egy Monty Python-film! Toroczkai László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.08. szerda, 18:00
Orbán Balázs
a miniszterelnök politikai igazgatója, a Fidesz–KDNP választási kampányfőnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fordulat: tűzszünetet kötött Amerika és Irán, megnyílik a Hormuzi-szoros – Percről percre híreink az iráni háborúról szerdán

Szerda hajnalban érkezett Donald Trump amerikai elnök bejelentése, hogy kéthetes tűzszünet született Iránnal, pénteken pedig tárgyalások indulnak a felek között Pakisztán fővárosában, Iszlámábádban. Az Egyesült Államok erre az időszakra felfüggeszti a bombatámadásokat az iszlám köztársaság ellen, és Irán megnyitja a Hormuzi-szorost. Az iráni külügyminiszter közölte: a vízi útvonalon való biztonságos átkelésre úgy van lehetőség, ha az érintettek koordinálnak az iráni haderővel. Izrael bejelentette, támogatják a tűzszünetet Washington és Teherán között, a fegyvernyugvás viszont nem terjed ki Libanonra. Trump azelőtt egy órával jelentette be a tűzszünetet, hogy lejárt volna az a 10 napos ultimátuma, miszerint "egy teljes civilizáció elpusztulásával" fenyegetett. Cikkünk folyamatosan frissül.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyon fontos határidő közeleg a választási rendben: már csak pár óráig tehetik meg a jogosultak

A fogyatékossággal élő, valamint az egészségi állapotuk miatt korlátozott választópolgárok csütörtök 16 óráig igényelhetnek akadálymentes szavazókört.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran and US agree two-week conditional ceasefire but Israel launches new strikes on Lebanon

Pakistan says it will host talks between both sides on Friday. Israel says it supports the ceasefire but it "does not include Lebanon".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 8. 11:50
Nagy lezárások jönnek Budapesten szerdán és csütörtökön is
2026. április 8. 11:37
Új NAV-os közlés az ukrán „aranykonvojról”
×
×