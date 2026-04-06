Sajtóhír: egyre több DK-s és kutyapártos kap tiszás fenyegetést

Sorra lépnek vissza a Tisza Párt által óellenzékinek nevezett jelöltek a választáson való részvételtől, aki mégis kitart szándéka mellett, azt vesztegetéssel vagy fenyegetéssel próbálják rávenni a visszalépésre a tiszások a Nyugati fény hírportál szerint, több forrás alapján – számolt be az Index.

A lap azt írja, hogy a Tisza Párt már az egyéni választókerületi induláshoz szükséges aláírások összegyűjtése után „támadta” a DK és a Kutyapárt jelöltjeit. Az MKKP 78 választókerületben gyűjtötte össze a szükséges aláírásokat, de 39 jelöltjük nyilvántartásba vételét megtámadták, több helyen a választókerületben induló tiszás jelölt tett bejelentést riválisa ellen.

A DK egyik fiatal jelöltje elmondása szerint a Tisza Párt azzal kereste meg, hogy a visszalépésért cserébe a kormányváltás után zsíros állásra számíthatna. „Azt nem mondták, pontosan milyen pozícióról lenne szó, de érzékeltették, hogy van egy rendszer a Tisza Pártnál, ami arra szolgál, hogy – amint fogalmaztak – mindenkit megfelelően kompenzáljanak, aki valamilyen áldozatot hoz a rendszerváltásért” – számolt be a DK-s politikus, majd hozzátette, hogy ezután arra is utalt az illető, hogy

„nemcsak jól, de rosszul is lehet járni”, ha rosszul dönt.

A párt egy másik jelöltjét, aki egyben vállalkozó is, megfenyegették, hogy „később elfogyhatnak a megrendelései, ha nem Magyar Péter pártjának kedvező döntést hoz” – közölte a hírlap.

Egy MKKP-s forrás szerint a párt listavezetőjét, Nagy Dávidot is rendszeresen érik verbális támadások, Magyar Péter követői azzal is vádolják, hogy a Fidesz fizetett ügynöke. A forrás szerint Nagy Dávidot ennél is jobban zavarja, hogy passzivistáit is folyamatos inzultusok érik online és a fizikai térben is.

Egy kutyapártos képviselőjelölt elmondása szerint napi szinten fenyegetik azzal a céllal, hogy lépjen vissza a tiszás induló javára. „Fizikai atrocitás még nem ért, de nem tudhatom, hogy az anyázás mikor csap át tényleges erőszakba” – fejtette ki az MKKP jelöltje, aki leginkább gyerekeit félti.

A Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 1. számú választókerületében induló DK-s Mészáros Dávid közösségi oldalán vállalta, hogy bemutassa a „szeretetország” egyre fokozódó nyomásgyakorlását. A posztjában szereplő üzenetek egyike így hangzott:

„Mindannyiótok nevét megjegyezzük, akik most nem lépnek vissza. A kormányváltás után nemcsak politikusok nem lesztek ebben az országban, de munkát sem fogtok kapni.

Se ti, sem a családjaitok. Nem lesz szükség rátok ebben az országban. Lépj vissza; ha nem vagy magad és a családod ellensége!”



Mészáros Dávid szerint ma már egyre gyakoribbak a családdal, egzisztenciával kapcsolatos tiszás fenyegetések. „A Magyar Péter által megteremtett hangulat átjárja a mindennapjaikat, teljes mértékben a gyűlöletre építenek, és nem riadnak vissza semmitől. Hét-nyolc éve foglalkozom politikával, de ilyet én még nem tapasztaltam. Egy hatalomra törekvő párt azzal fenyeget, hogy kit és hogyan tesz tönkre, ez a legrosszabb időket idézi” – mondta az Indexnek.

Mészáros Dávid szerint ahogy az egész országban, Szolnokon is egyre jobban érződik, hogy mindkét tábor fel van hergelve, és egyre forróbb a hangulat. „Négy évvel ezelőtt nem gondoltam volna, hogy ilyen gyűlöletkampányt lehet teremteni, amit most a Tisza hozott a nyakunkra” – jegyezte meg.

Egy másik üzenet felszólította a DK-s jelöltet, hogy lépjen vissza, hogy a Tisza kétharmaddal nyerhessen – olvasható.