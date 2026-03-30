Orbán Balázs: a Tisza energiaátállási terve óriási kockázatot jelent

A közösségi oldalán reagált Orbán Balázs azokra a kiszivárgott dokumentumokra, amelyek állítólag a Tisza Párt energiaátállási elképzeléseit tartalmazzák, és amelyeket a pártból korábban távozott Csercsa Balázs hozott nyilvánosságra.

A miniszterelnök politikai igazgatója azt írta, a Tisza vonatkozó programja összefoglalható azzal, hogy búcsú az orosz energiától; rezsicsökkentés és védett árak a kukába; adóemelés; sokszoros energiaszámlák és 1000 forintos benzinár azonnal.

Majd úgy fogalmazott: a javaslat „óriási kockázatot jelent Magyarországra és a magyar emberekre nézve”.

A Tisza Párt vezetője, Magyar Péter a közösségi oldalán délelőtt cáfolta, hogy a dokumentumok valódiak lennének.