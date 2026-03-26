Drága lehet: sokan benézik ezt a táblát Budapest egyik forgalmas pontján

Az óbudai, az Árpád fejedelem útja felől a Szentendrei út felé tartó Tavasz utcában kihelyezett táblákra hívják fel a figyelmet a „III. kerület / Óbuda” nevű Facebook-csoportban.

A Tavasz utca és a Polgár utca kereszteződése után kihelyezett tábla arról tájékoztatja az autósokat, hogy az utána következő útszakaszra mindkettő irányból tilos a behajtás. A BKK járművei, a kerékpárok, illetve az építési forgalom kivételt élveznek.

A kereszteződés előtt pedig a kötelező haladási irányról tájékoztat egy tábla, az előbb felsorolt kivételek hatálya alá nem eső járműveknek el kell fordulniuk jobbra, a Polgár utcába. A helyszínen számos táblát kihelyeztek:

A bejegyzés írója hozzáteszi, a közterület-felügyelők rendszeresen ellenőriznek a helyszínen, és pénzbüntetést is kiszabnak a szabályokat be nem tartókra, akikből számos akad.