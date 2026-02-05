ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 5. csütörtök
A drónnal készült felvételen a versenyzõk a 46. Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny ötödik, 170 kilométeres Etyek - Esztergom szakaszán, Herceghalom és Zsámbék között az M1-es autópálya felüljárójánál 2025. május 18-án.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Matrica nélkül autózott a pályán? Így úszhatja meg a büntetést

Infostart / InfoRádió - Domanits András

Szombaton éjfélkor lejárt a tavalyi éves autópálya- és vármegyei matricák érvényessége. De aki esetleg új e-matrica nélkül hajtott fizetős útszakaszra, az is megúszhatja a pótdíjfizetést – mondta el az InfoRádióban a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. elnök-vezérigazgatója, Bartal Tamás.

Január utolsó napján lejártak a 2025-ös éves matricatípusok, február elsejétől szükséges az idei matrica, amennyiben díjköteles úton közlekedik valaki.

Az év első hónapjában körülbelül ugyanannyi matrica fogyott el, mint a tavalyi január hónap során – mondta el az InfoRádió kérdésére Bartal Tamás.

Hozzátette: a vármegyei- és a napi matricából több fogyott, és voltak olyan típusok, amelyekből 1-2 százalékkal kevesebb, ilyen az éves- vagy a havi- és a heti matrica.

A vármegyei matricáknál voltak változások, új matrica érkezett, az M1-es. Ez rögtön a második helyre ugrott az értékesített vármegyei matricák sorrendjében, tehát

Pest megye után az M1-es regionális matrica következik,

aztán Fejér-, majd Győr-Moson, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei matricát pedig az igen kedvező, mindössze 30 százakos ára felhozta az ötödik helyre.

Az elnök-vezérigazgató beszélt arról is, hogy a matricák megvásárlásához mindenkinek a nemzetiudij.hu weboldalt ajánlják.

„Ez az egyetlen hivatalos weboldal, amely mobiltelefonra optimalizált, tehát olyan, mint egy applikáció. Egy gyors regisztrációt követően nagyon sok előnyt el lehet érni vele, nem kell három évig őrizgetni az ellenőrző szervényt, segít megelőzni a rendszer a kettős vásárlást, ugyanis az új matrica vásárlásakor figyelmeztet, ha valakinek már van érvényes matricája az adott járműre, be lehet állítani az emlékeztetőt, e-mailt, hogy figyelmeztessen a vásárolt matricánk lejárata előtt.”

Ha valakinek nincs még e-matricája, de fölhajt olyan útszakaszra, ami autópálya-matrica köteles, akkor továbbra is működik a 60 perces szabály,

ami azt jelenti, hogy a felhajtástól számítva mindenkinek van egy órája arra, hogy megvásárolja a matricát.

„Ez nem jelenti azt, hogy az első óra ingyenes lenne, a nulladik perctől fizetni kell, csak van egy türelmi idő. Ha pedig valaki ezt is elmulasztotta, akkor sajnos érkezni fog a pótdíj, amit gyorsan be kell fizetni, ha pedig valaki teljesen elfelejti, és akár napokon, heteken át felhajt az autópályára, akkor az első felszólítástól számított 75 napon belül két pótdíjjal ki lehet váltani minden büntetést. Kedvelt »megúszási« technika a pótdíjamneszta, ha valaki vásárol egy éves autópálya matricát, azzal lényegében »minden bűne« alól mentesül, minden bírságot el fogunk törölni” – mondta Bartal Tamás.

Matrica nélkül autózott a pályán? Így úszhatja meg a büntetést

