Mesterterv: a választási küzdelem valódi kulcstémája az energia ára és biztonsága lesz

Az új adásban egyetlen, ám annál beszédesebb jelenség köré szerveződik a vita: mit üzen a Tisza Párt legújabb igazolása, Orbán Anita feltűnése a kampányban? Véletlen névválasztásról van szó, vagy tudatos politikai szimbólumról, amikor egy újabb „Orbán” lép színre az ellenzéki oldalon? Az elemzők szerint a kérdés messze túlmutat a személyen, és energia-, háború-, valamint szuverenitáspolitikai tétje van. A véleményük szerint a Tisza Párt ezzel a lépéssel kormányzóképességét kívánja demonstrálni – csakhogy ezzel együtt behozza a kampány legkockázatosabb témáit is.

Arról is szó esik, hogy a választási küzdelem valódi kulcstémája nem ideológia, hanem az energia ára és biztonsága lesz, csak az a kérdés, hogy ha ez kerül a középpontba, kinek kedvez ez a fordulat – és ki viseli majd a következményeit?

A beszélgetés során szó esik háttérben mozgó hálózatokról, régi-új politikai szereplőkről, és arról a kérdésről is, ki irányítja valójában a folyamatokat a színfalak mögött.

