2026. január 30. péntek Martina
Páros fotó a Tisza Párt politikusairól.
Nyitókép: Fotó: mandiner.hu

Mesterterv: a választási küzdelem valódi kulcstémája az energia ára és biztonsága lesz

Infostart

Már elérhető a Mandiner YouTube-csatornáján a Mesterterv című másor legújabb adása, amelyben Kereki Gergő, a Mandiner.hu főszerkesztője, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője, valamint G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója elemzi a magyar belpolitika eseményeit.

Az új adásban egyetlen, ám annál beszédesebb jelenség köré szerveződik a vita: mit üzen a Tisza Párt legújabb igazolása, Orbán Anita feltűnése a kampányban? Véletlen névválasztásról van szó, vagy tudatos politikai szimbólumról, amikor egy újabb „Orbán” lép színre az ellenzéki oldalon? Az elemzők szerint a kérdés messze túlmutat a személyen, és energia-, háború-, valamint szuverenitáspolitikai tétje van. A véleményük szerint a Tisza Párt ezzel a lépéssel kormányzóképességét kívánja demonstrálni – csakhogy ezzel együtt behozza a kampány legkockázatosabb témáit is.

Arról is szó esik, hogy a választási küzdelem valódi kulcstémája nem ideológia, hanem az energia ára és biztonsága lesz, csak az a kérdés, hogy ha ez kerül a középpontba, kinek kedvez ez a fordulat – és ki viseli majd a következményeit?

A beszélgetés során szó esik háttérben mozgó hálózatokról, régi-új politikai szereplőkről, és arról a kérdésről is, ki irányítja valójában a folyamatokat a színfalak mögött.

Nézze meg a Mesterterv teljes adását a Mandiner YouTube-csatornáján!

Belföld    Mesterterv: a választási küzdelem valódi kulcstémája az energia ára és biztonsága lesz

mráz ágoston sámuel

g. fodor gábor

kereki gergő

mesterterv

