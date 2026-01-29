ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 29. csütörtök
Életmentő rendőrnő kitüntetése.
Nyitókép: Police.hu

Filmszerű történet: 15 méter magasan mentett életet a rendőrnő Tatabányán

Infostart

Egy nő öngyilkossági szándékkal mászott fel egy 15 méteres oszlopra, de Korpás Rebeka őrmester utolérte, majd a katasztrófavédőkkel megmentették az életét.

Hajnali 2 óra 26 perckor érkezett bejelentés a tevékenységirányítási központba, hogy Tatabányán, a Mozdony utcai vasútállomáson felmászott egy nő egy 15 méteres lámpaoszlopra, feltehetően öngyilkossági céllal.

A rendőrök felszólítása ellenére felfelé kapaszkodott, azonban Korpás Rebeka rendőr őrmester utánamászott. 15 méteres magasságban megállt, és kibújt a létrát körülvevő fémtartó szerkezetre. Amikor el akart rugaszkodni, a járőr megfogta és megtartotta – olvasható a police.hu oldalon, ahol helyszíni fotók is láthatók.

Ezután felmászott utánuk egy katasztrófavédő, és megfogta a nőt a derekánál. A tűzoltók emelőkosárral juttatták le biztonságosan az öngyilkosságra készülőt.

Példamutató szolgálatellátásáért Boross Zoltán László r. dandártábornok rendőrségi főtanácsos, vármegyei rendőr-főkapitány elismerésben részesítette Korpás Rebekát.

Ha segítségre van szüksége

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24-ben elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.

Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!

