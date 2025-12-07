Gyerekek, akik kórházban töltik a karácsonyt - szívszorító fotók a Bátor Tábortól

Karácsonykor minden gyerek szeretne hinni a csodában. Szeretné érezni az otthon melegét, önfeledten játszani, nevetni. Míg más gyerekek a nappaliban bontják az ajándékokat, vannak, akik az ünnepeket is a kórházi falak között töltik– csipogó monitorok, korlátozott látogatási idő, vizsgálatok és kezelések között.

A Bátor Tábor Alapítvány idén is azon dolgozik, hogy ezeknek a gyerekeknek is jusson nevetésből, játékból és varázslatból – hogy a kórházi falak közé is beköltözhessen az ünnep.

A kórházi program önkéntesei tíz éve azért járják az osztályokat, hogy a súlyosan beteg gyerekeknek könnyebb legyen elviselni a bezártságot és a bizonytalanságot akkor, amikor éppen életük legnagyobb csatáját vívják és amikor a mindennapjaikból eltűntek a kortársak, a szabadság, a kinti játék és sokszor még a szülői érintés is. Ott vannak az ambulanciákon, a kórházi osztályokon és a sterilszobákban is, azzal a céllal, hogy ezek a kis betegek – ha csak rövid időre is – felszabadult gyerekek lehessenek.

A program tíz éve alatt az önkéntesek már csaknem 1500 alkalommal segítettek mosolyt csalni a kis betegek arcára.

A jubileumra elkészült a Bátor Tábor saját társasjátéka is, amivel még közelebb tudják vinni az önkéntesek a tábori élményeket a kórházakban fekvő gyerekekhez.

„A kórházi GO! programmal azokhoz a gyerekekhez látogatunk el, akik nem, vagy még nem tudnak nálunk táborozni.

A társasjátékkal most ezt egy új szinten tehetjük meg: így már a kórházi ágyak mellett is életre tud kelni a tábor világa.” - mondta el Zsákai-Kis Anett, a GO! program szakmai vezetője.

Kórházi játék egy daganatos kisgyerekkel karaácsonykor

A hosszú kórházi tartózkodások során a gyerekek gyakran válnak koravénekké: olyan szavakat tanulnak meg, amiket más gyerekek sohasem használnak, és olyan helyzetekben kell helytállniuk, amelyek a felnőtteknek is kihívást jelentenek.

Vannak önkéntesek, akik hosszú évek óta újra és újra visszatérnek, mert látják a változást: hogy a gyerekek megnyílnak, bátrabbak lesznek, és néha egyetlen közösen töltött óra egész hétre erőt ad nekik. Egy-egy mosoly, vagy egy integetés a folyosón is elég ahhoz, hogy érezzék: a legkisebb gesztusokkal is jót lehet tenni.

A Bátor Tábor ingyenes programjai kizárólag adományokból valósulnak meg. Minden támogatás hozzájárul ahhoz, hogy a kórházakban gyógyuló kis hősöknek több jusson élményekből, játékból és reményből. Idén karácsonykor az alapítvány munkáját pénzadománnyal vagy a Bátorkártya megvásárlásával is lehet segíteni – utóbbi esetében az ajándékozott maga döntheti el, a kórházi program mely elemét támogatja a kártya értékével.