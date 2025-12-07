ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.2
usd:
328.23
bux:
108922.07
2025. december 7. vasárnap Ambrus
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kórházban játszik egy daganatos kisgyerekkel a Bátor Tábor önkéntese
Nyitókép: Fotó: David Peter

Gyerekek, akik kórházban töltik a karácsonyt - szívszorító fotók a Bátor Tábortól

Infostart

A Bátor Tábor 10 éve viszi el a gyógyító élményeket a kórtermekbe. Megható sorok a szervezet közleményében.

Karácsonykor minden gyerek szeretne hinni a csodában. Szeretné érezni az otthon melegét, önfeledten játszani, nevetni. Míg más gyerekek a nappaliban bontják az ajándékokat, vannak, akik az ünnepeket is a kórházi falak között töltik– csipogó monitorok, korlátozott látogatási idő, vizsgálatok és kezelések között.

A Bátor Tábor Alapítvány idén is azon dolgozik, hogy ezeknek a gyerekeknek is jusson nevetésből, játékból és varázslatból – hogy a kórházi falak közé is beköltözhessen az ünnep.

A kórházi program önkéntesei tíz éve azért járják az osztályokat, hogy a súlyosan beteg gyerekeknek könnyebb legyen elviselni a bezártságot és a bizonytalanságot akkor, amikor éppen életük legnagyobb csatáját vívják és amikor a mindennapjaikból eltűntek a kortársak, a szabadság, a kinti játék és sokszor még a szülői érintés is. Ott vannak az ambulanciákon, a kórházi osztályokon és a sterilszobákban is, azzal a céllal, hogy ezek a kis betegek – ha csak rövid időre is – felszabadult gyerekek lehessenek.

A program tíz éve alatt az önkéntesek már csaknem 1500 alkalommal segítettek mosolyt csalni a kis betegek arcára.

A jubileumra elkészült a Bátor Tábor saját társasjátéka is, amivel még közelebb tudják vinni az önkéntesek a tábori élményeket a kórházakban fekvő gyerekekhez.

„A kórházi GO! programmal azokhoz a gyerekekhez látogatunk el, akik nem, vagy még nem tudnak nálunk táborozni.

A társasjátékkal most ezt egy új szinten tehetjük meg: így már a kórházi ágyak mellett is életre tud kelni a tábor világa.” - mondta el Zsákai-Kis Anett, a GO! program szakmai vezetője.

Kórházi játék egy daganatos kisgyerekkel karaácsonykor
Kórházi játék egy daganatos kisgyerekkel karaácsonykor

A hosszú kórházi tartózkodások során a gyerekek gyakran válnak koravénekké: olyan szavakat tanulnak meg, amiket más gyerekek sohasem használnak, és olyan helyzetekben kell helytállniuk, amelyek a felnőtteknek is kihívást jelentenek.

Vannak önkéntesek, akik hosszú évek óta újra és újra visszatérnek, mert látják a változást: hogy a gyerekek megnyílnak, bátrabbak lesznek, és néha egyetlen közösen töltött óra egész hétre erőt ad nekik. Egy-egy mosoly, vagy egy integetés a folyosón is elég ahhoz, hogy érezzék: a legkisebb gesztusokkal is jót lehet tenni.

A Bátor Tábor ingyenes programjai kizárólag adományokból valósulnak meg. Minden támogatás hozzájárul ahhoz, hogy a kórházakban gyógyuló kis hősöknek több jusson élményekből, játékból és reményből. Idén karácsonykor az alapítvány munkáját pénzadománnyal vagy a Bátorkártya megvásárlásával is lehet segíteni – utóbbi esetében az ajándékozott maga döntheti el, a kórházi program mely elemét támogatja a kártya értékével.

Kezdőlap    Belföld    Gyerekek, akik kórházban töltik a karácsonyt - szívszorító fotók a Bátor Tábortól

adomány

daganatos betegség

karácsony

bátor tábor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.08. hétfő, 18:00
Szlávik János
a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Katonai puccsot jelentettek be az állami televízióban, ám máris jött a csavar

Katonai puccsot jelentettek be az állami televízióban, ám máris jött a csavar

Vasárnap katonák egy csoportja az állami televízióban bejelentette, hogy átvette a hatalmat Beninben, ám a kormány szerint néhány órán belül visszaszerezték az irányítást.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Idén télen is vár Salzburg! Salzburg karácsonyi vásár 2025-ös helyszíne, nyitvatartása, adventi programok, látnivalók

Idén télen is vár Salzburg! Salzburg karácsonyi vásár 2025-ös helyszíne, nyitvatartása, adventi programok, látnivalók

Salzburg karácsonyi vásár 2025: mikor lesz a karácsonyi vásár Salzburgban, hol van a salzburgi adventi vásár helyszíne? Milyen salzburgi látnivalókat érdemes megnézni?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Soldiers in Benin say they have seized power from President Talon

Soldiers in Benin say they have seized power from President Talon

A message from the French embassy in Benin said gunfire had been reported near the residence of the president.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 7. 08:52
Kíméletlenek voltak a gyorshajtó Mikulással szemben a magyar rendőrök
2025. december 7. 08:35
Hízott a Balaton
×
×
×
×