2025. december 4. csütörtök
Forgalomelterelés sávelhúzással a népligeti felüljárón 2023. március 4-én. A híd forgalmát az állapotfelméréséhez kapcsolódó munkák miatt korlátozzák. A felmérésre azért van szükség, hogy a szakemberek pontosabb képet kapjanak az 1970-es évek végén épült felüljáró állapotáról. A több hónapon át tartó felmérés ideje alatt két gerendát kibontanak az építmény szerkezetéből, ezeket majd laboratóriumban vizsgálják meg.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Karácsony Gergely: hosszú távon nem számolunk a népligeti felüljáróval

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

A főpolgármester és Ferencváros polgármestere is egyetért abban, hogy hosszú távon a népligeti felüljáró lebontására és ott egy szintbeli közúti kereszteződés létrehozására lenne szükség. Karácsony Gergely az InfoRádió Aréna című műsorának vendége volt.

Immár több mint két éve le van zárva a közúti forgalom elől a népligeti felüljáró városközpont felé vezető oldalának külső sávja. Karácsony Gergely főpolgármester az InfoRádió Aréna című műsorában elmondta, hosszú távon nem számolnak a felüljáróval.

A főpolgármester elmondta, elvi döntés van arról, hogy hosszú távon nem számolnak a felüljáróval. Az elbontás is komoly költséggel jár, de

lehetőséget teremt arra, hogy humanizálják a városrészt.

Ezzel párhuzamosan tervezés alatt van az, hogy a 42-es villamos, amely jelenleg a Határ útig jut el, elérje a Gloriett-lakótelepet a XVIII. kerületben, de emellett „van egy gondolkodás” arról, hogy elérje a népligeti csomópontot is – ismertette Karácsony Gergely.

„Valójában nincs olyan forgalmi szerepük, mint amit tulajdonítunk nekik, és keresztmetszeti csomópontok okos létrehozásával azt a forgalmat el lehet vezetni, amit a felüljárókkal, miközben azoknak a felújítási költségei folyamatosan nagyon nagy kiadást jelentenek” – fogalmazott.

A BKK honlapján megjelent tervek szerint egyébként a fejlesztés tervezése uniós források rendelkezésre állása esetén kezdődhet meg, a kivitelezés 2028-tól indulhatna.

A főváros elképzelésével Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere is egyetért. Két éve, amikor megvizsgálták a felüljárót és kivették az egyik főgerendát, az a döntés született, hogy két év múlva ismét meg kell vizsgálni a felüljárót, és akkor döntenek a végleges sorsáról. Ahogyan azt Karácsony Gergely is említette az InfoRádió Aréna című műsorában, Baranyi Krisztina is kiemelte, hogy a forgalmi vizsgálatok megállapították: szintbeli kereszteződéssel ugyanúgy el lehetne vezetni a forgalmat.

A „betonmonstrum” elavult, városképileg sem vonzó, és teljes felújításra szorulna – mondta el Baranyi Krisztina.

Ennél olcsóbb lenne a bontás, amely 1-1,5 milliárdos költséggel járna

– tette hozzá Ferencváros polgármestere.

A népligeti csomópont átépítését így most már csak a pénzhiány akadályozza, így egyelőre nem lehet tudni, hogy mikor kezdődhet el a felüljáró bontása.

Az 1978-ban átadott felüljáró egyik sávját a 2023-ban elvégzett műszaki vizsgálat miatt zárták le, és 2025 júliusában is még mindig életben volt a forgalomkorlátozás. Jelentős torlódások alakulnak ki minden nap reggel és délután is. 2023 októberében a Fővárosi Önkormányzat még azt a bejelentést tette, hogy elbontás helyett felújítják a felüljárót, a kivitelezést 2025-re tűzték ki akkor. A BP Műhely szerint egyébként nem lehetséges ekkora forgalmat jelzőlámpás csomóponttal kezelni – írta meg akkor az Infostart.

KAPCSOLÓDÓ HANG

