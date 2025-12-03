A jövő oktatásának új útjairól rendez konferenciát az MCC

A Mathias Corvinus Collegium immár nyolcadik alkalommal rendezi meg a Kárpát-medencei oktatási konferenciát. A rendezvény középpontjában az átalakuló pedagógusi szerep áll, és azt vizsgálják meg a meghívott előadókkal, szakemberekkel, hogy mire kell felkészülni a jövő iskolájában, hogyan lehet az oktatás, illetve a tehetséggondozás hatékony az alfa generáció körében is – mondta el Constantinovits Milán, az MCC szakmai és oktatási ügyek igazgatója.

A december 5-i egész napos konferenciára több száz pedagógust várnak Magyarországról, a Felvidékről, Erdélyből, Kárpátaljáról, a Vajdaságból. Olyan előadókkal keresik a jövő oktatásának útjait, mint Obádovics Gyula, Hevesi Krisztina, illetve Csépe Valéria, vagyis nagyon sok szempontból, pedagógiai, pszichológiai vetülettel is vizsgálni fogják azt a kérdést, hogy milyen szerepe lesz a jövőben a pedagógusoknak.

„Fontos, hogy ne csak a Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozása, hanem a közoktatás is meg tudja valósítani a jövőben, hogy a pedagógusokat nem pusztán a tudás átadásra, és nem csak a kulturális beavatásra, illetve a hagyományoknak a továbbvitelére kell felkészíteni, hanem arra is, hogy hogyan tudják élményszerűvé tenni az oktatást, inspirálni a legfiatalabb generációt, hogyan tudják az érdeklődést felkelteni, és hogyan tudnak egy olyan kritikus gondolkodást kialakítani, amely ebben az impulzusoktól túlfeszített digitális térben is segíti a diákok tudásszerzését” – fogalmazott az InfoRádióban az MCC szakmai és oktatási ügyek igazgatója.

Mint Constantinovits Milán elmondta, ezek kéz a kézben járnak, a tehetséggondozás nem tud önmagában, „laboratóriumi körülmények között” megvalósulni, nagyon fontos a párbeszéd a pedagógusokkal, a közoktatással és a szülőkkel is.