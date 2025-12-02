ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 2. kedd
erdő ősz köd levelek időjárás
Nyitókép: Pixabay

Váratlan lövés ért egy túrázót a Bükkben

Infostart

A Miskolci Járási Ügyészség minősített foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt vádat emelt egy vendégvadász ellen, aki rálőtt egy túrázóra a Bükkben – közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség.

A férfi tavaly februárban egy borsodi vadászterületen „az elvárt körülmények fennállása nélkül” adott le célzott lövést gépjárművéből. A vadász arról sem győződött meg, hogy a lövéssel mások életét, testi épségét nem veszélyezteti.

A lövedék az érintett erdőrészen túrázó, éppen megpihenni szándékozó férfi bal lábának combközepét találta el, súlyos sérüléseket okozva. A sértett több műtéten is átesett, amelyeket hosszú rehabilitáció követett, de

sérülése következtében a bal lábának elváltozásai maradandó fogyatékosságként értékelhetők

– derül ki a beszámolóból.

Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben tárgyalás mellőzésével büntetővégzésben pénzbüntetést és a vadászati tevékenységtől eltiltást indítványozott

Kezdőlap    Belföld    Váratlan lövés ért egy túrázót a Bükkben

lövés

erdő

ügyészség

túrázó

Miért a háború utolsó szakasza a legvéresebb? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
 
