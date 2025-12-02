Januárig tart a Karácsonyi Szeretetlakoma

Az Ételt az Életért, a Krisna-tudatú Hívők szegényélelmezési szervezete évente több mint 1 millió adag étellel és mintegy 200 tonna élelmiszerrel segíti a rászorulókat országszerte a napi ételosztásai során. Ebben az évben is több ezer nélkülöző számára biztosítanak majd meleg ételt és tartós élelmiszert az ünnepek idején.

A csomagjaik 15-17, gondosan válogatott tartós élelemiszert tartalmaznak. Az alapvető konyhai hozzávalók - például liszt, olaj, tej vagy margarin mellett lencse, száraztészta, darált dió, savanyúság, datolya, édes és sós finomságok, rostos üdítő és mustár is helyet kap bennük. Egy ilyen csomag napokra, de van, akinek hetekre is elegendő tartalékot jelent, és azoknak is képes egy kis melegséget és ízt vinni a hétköznapokba, akiknek még főzésre sincs lehetőségük.

Az akciósorozat csúcspontja az ünnepi ételosztás lesz december 24-26. között, Budapesten, a Merlin színházban, de az adventi időszakban emellett országszerte számos más helyszínen is segítik a rászorulókat.

A www.segitsteis.hu honlapon keresztül bárki támogathatja a közösség akcióját.

További információ a www.karitativ.hu és a www.krisna.hu oldalon található.

Címképünk illusztráció