Kiemelt bérezéssel várja a mentőszolgálat önkéntesek jelentkezését Csádba

Csádban kell konténerkórházakban ellátnia civil betegeket, sérülteket a magyar mentősöknek egy toborzólevél szerint - írja a 444. A misszió időtartama három hónap, az indulást karácsony előtt, december 20-ára tervezik.

A levél szerint az érintett időtartamban a mentősöknek a szolgálati jogviszonyban illetmény nélküli szabadságot engedélyeznek, a szerződéskötést a Hungary Helps rendkívüli, kiemelt bérezéssel biztosítja. Kunetz Zsombor a közösségi-oldalán az üggyel kapcsolatban arról írt, hogy Budapestre naponta 20-30 mentőegységet rendelnek vidékről azért, hogy az ellátást biztosítani tudják. Szavai szerint főigazgatói engedéllyel küldenek ki orvost és mentőtisztet a Csádi-misszióba.

A portál megkereste az Országos Mentőszolgálatot, akik szerint a poszt „rosszindulatú és felelőtlen". A misszióval kapcsolatban azt írták, hogy az önkéntesen jelentkező magyar mentősök mindig is részt vettek humanitárius küldetésekben. Szerintük a Csádba utazó mentősöknek nem okoz gondot a helyettesítésük az országos betegellátás biztosításában.