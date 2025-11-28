Minden ellenőrzött állatfelszerelés megbukott a teszten

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) akkreditált laboratóriuma termékbiztonsági szempontból ellenőrzött népszerű állatfelszereléseket, így többek között LED-es nyakörveket és pórázokat, valamint akváriumlámpákat.

A bevizsgált 20 termék egyike sem felelt meg a biztonsági szabályoknak, így a nem biztonságos termékeket kivonják a forgalomból.

Míg a tavalyi évben is jelentős, 90 százalékos kifogásolás volt megfigyelhető, idén ennél is súlyosabb megállapításokat tettek a szakemberek:

a 20 vizsgált termék közül egy sem teljesítette a vonatkozó szabványok előírásait.

A teljes terméklista az NKFH honlapján érhető el ezen a linken.

A Li-ion akkumulátorról üzemelő termékeknél különösen súlyos kockázatok kerültek megállapításra: mivel a cellák hőmérsékletét nem figyelik az eszközökben lévő áramkörök,

a lítium alapú akkumulátorok hő hatására kigyulladhatnak vagy felrobbanhatnak.

A vizsgálat során a laboratórium tehát a hőmérséklet-figyelés meglétét, illetve megfelelő működését vizsgálta.

Az olyan termékeknél, amelyek kapcsolatba kerülnek vagy kerülhetnek vízzel, nagyobb a veszélye az áramütésnek. Ehhez kapcsolódóan az akváriumlámpáknál előírások vonatkoznak a termék tömítettségére, mechanikai szilárdságára, valamint arra, hogy a kapcsoló csak kétpólusú lehet. A kültérre szánt termékeknél pedig a tápvezeték nem készülhet PVC-ből, ellentétben a beltéri lámpákkal. A laboratórium vizsgálta még ezeken felül a tápvezeték tehermentesítőjét és keresztmetszetét, a csatlakozódugót, valamint a szigetelés megfelelőségét.

A megállapított termékbiztonsági problémák miatt az NKFH szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok minden esetben hatósági eljárást indítanak és meghozzák a szükséges piacfelügyeleti intézkedéseket, így a termék forgalomból történő kivonását és azok vásárlóktól történő visszahívását. Az NKFH célja, hogy a kiskedvencek is biztonságban legyenek, a vásárlók pedig biztonságos és megfelelő termékhez jussanak, ezért a vizsgálatok folyamatosan zajlanak.