Mesterterv: mi a jelentősége Orbán Viktor moszkvai látogatásának?

Már elérhető a Mandiner YouTube-csatornáján a Mesterterv következő adása, amelyben Kereki Gergő, a Mandiner.hu főszerkesztője, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője és G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója elemzi a hét legfontosabb eseményeit és a politikai erővonalak alakulását.

Mi a lényege és kampányjelentősége Orbán Viktor moszkvai látogatásának, és miért nem mond semmit Magyar Péter Ukrajnáról? – a szakértők részletesen elemezték a kormánypártok és az ellenzék vezető pártjának háborúhoz való hozzáállását, kommunikációját.

Mit ért G. Fodor Gábor a „bankárok vacsorája” alatt, és vajon Török Gábor független elemzőnek számít-e? Hogyan kell értelmezni a Medián új kutatását, valamint a Politico hét eleji akcióját, amellyel megváltoztatta a Fidesz vezetését mérő kimutatását? Ezekre a kérdésekre is kereste a válaszokat Kereki Gergő az elemzők segítségével.