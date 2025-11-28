ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 29. szombat Taksony
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Vlagyimir Putyin orosz államfõ találkozója a moszkvai Kremlben 2025. november 28-án.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Mesterterv: mi a jelentősége Orbán Viktor moszkvai látogatásának?

Infostart

Mi a lényege Orbán Viktor moszkvai látogatásának, és miért súlyos a Tisza megszorító csomagja – ezekről is szólt a Mandiner Mesterterv című műsorának hatodik adása.

Már elérhető a Mandiner YouTube-csatornáján a Mesterterv következő adása, amelyben Kereki Gergő, a Mandiner.hu főszerkesztője, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője és G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója elemzi a hét legfontosabb eseményeit és a politikai erővonalak alakulását.

Mi a lényege és kampányjelentősége Orbán Viktor moszkvai látogatásának, és miért nem mond semmit Magyar Péter Ukrajnáról? – a szakértők részletesen elemezték a kormánypártok és az ellenzék vezető pártjának háborúhoz való hozzáállását, kommunikációját.

Mit ért G. Fodor Gábor a „bankárok vacsorája” alatt, és vajon Török Gábor független elemzőnek számít-e? Hogyan kell értelmezni a Medián új kutatását, valamint a Politico hét eleji akcióját, amellyel megváltoztatta a Fidesz vezetését mérő kimutatását? Ezekre a kérdésekre is kereste a válaszokat Kereki Gergő az elemzők segítségével.

mráz ágoston sámuel

mandiner

g. fodor gábor

kereki gergő

mesterterv

Szijjártó Péter Moszkvából ismertette a megbeszélések eredményeit és három fő üzenetét

Orbán Viktor miniszterelnök moszkvai tárgyalása a tervezettnél hosszabb ideig tartott. A külgazdasági és külügyminiszter üzent a találkozót félreértelmezőknek is.
 

Itt a Moody’s döntése Magyarországról!

Az eddigi Baa2 szinten hagyta Magyarország adósbesorolását pénteken a Moody’s – jelentette be este a hitelminősítő. A besorolás negatív kilátása is megmaradt, ami továbbra is a leminősítés veszélyére utal.

Kiakadtak a vállalkozók: kiderült, &quot;láthatatlan adót&quot; vezetett be a kormány, ezt tömegek nyöghetik

A pénzügyminisztérium eredetileg állandósítani akarta a pandémia idején bevezetett kedvezményt a kisvállalkozások számára.

Flight disruption warning as Airbus requests modifications to 6,000 planes

The European aerospace giant said it had found that intense radiation from the Sun could corrupt data crucial to flight controls.

