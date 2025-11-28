ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 29. szombat
A Debreceni Mentőállomás munkatársai egy eszméletlen férfit kezelnek egy bevásárlóközpontban.
Nyitókép: Országos Mentőszolgálat

Fenyegették és szidalmazták a „nézők" a beavatkozó debreceni mentőket egy plázában

Infostart

Borzalmas esetről számolt be az Országos Mentőszolgálat.

November elején egy Hajdú-Bihar vármegyei bevásárlóközpontba riasztották a Debreceni Mentőállomás rohamkocsiját egy 60 év körüli férfihoz, aki lezuhant a lépcsőn. A férfi súlyos fejsérülést szenvedett és eszméletlenné vált. Két szabadnapos orvos és egy mentőtiszt sietett a segítségére, akik rögtön megkezdték az elsősegélynyújtást.

„Bajtársaink perceken belül helyszínre értek és emelt szinten folytatták az ellátást. Ez idő alatt több szemtanú sürgetni, kritizálni, szidalmazni és fenyegetni kezdték a mentőegységet, amiért nem indultak rögtön (ellátást és állapotstabilizálást megelőzően) a kórházba" – olvasható a döbbenetes történet a mentőszolgálat közösségi oldalán.

A sérültet végül számos életmentő beavatkozás, köztük gyógyszerelés, emelt szintű légútbiztosítás és teljes teströgzítés után lélegeztetve, stabil paraméterekkel szállították kórházba.

A mentők az eset kapcsán arra hívják fel a figyelmet, hogy ők szigorú szakmai protokollok alapján dolgoznak és munkájuk nem csak a kórházba szállításról szól.

A kritikus állapotú betegek és sérültek első ellátását ők végzik, mely biztosítja a beteg stabil állapotát a transzport során, illetve sok esetben életben maradását is a kórházi kezelésig. Ez nem azt jelenti, hogy a mentők “húzzák az időt” a helyszínen, az elvégzett beavatkozások minden esetben kizárólag a beteg érdekét szolgálják, a mentősök zavarása azonban megnehezíti az ellátást.

A mentők kérik, amennyiben segíteni nem tudják munkájukat, adjanak helyet és törekedjenek az ellátás zavartalanságára, ezzel tudnak leginkább hozzájárulni a beteg gyógyulásához, az életmentést és a döntéshozatalt pedig bízzák a szakemberekre!

